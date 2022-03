Ruptura a las puertas del 8-M: el feminismo abolicionista se desmarca de la manifestación oficial

Ondean el lema "el feminismo es abolicionista" y reclaman la eliminación de la prostitución y la pornografía: las conocidas como "feministas abolicionistas" han propiciado la ruptura de la hegemonía en el Día de la Mujer y se han desmarcado de la manifestación oficial, de la que no formarán parte.

Acudirán al 8-M, pero en una marcha separada de la organizada por la Comisión 8M. Principalmente porque los reclamos de las abolicionistas son distintos: mientras la marcha a la que acudirá Irene Montero reclama "¡Derecho para todas, todos los días!", las otras, las feministas clásicas, piden la erradicación del consumo de pornografía, la prostitución, la gestación subrogada y la derogación de la Ley Trans impulsada por el ministerio de Igualdad, a la que critican duramente porque permite la autodeterminación de género, lo que, según ellas, "socava sus derechos".

Frente Abolicionista, Plataforma Feminista 7N, Forum Política Feminista, Feministas Al Congreso (FAC) y el Partido Feminista de España, así como el poderoso Movimiento Feminista de Madrid, han convocado manifestaciones alternativas previas a las del 8M que han circulado y circularán por decenas de ciudades de España. Por lo pronto, este domingo 6 de marzo hubo concentraciones a las 12:00 en Alicante, Barcelona, Gijón, Granada, Ponferrada (León), Sevilla y Vitoria-Gasteiz, mientras que en Tenerife se produjo a las 11.00 horas y en Gran Canaria está convocada para hoy a las 19:00.

"Es hora de decir que el 'entrismo' ha ocupado el movimiento de las mujeres", sostiene Lola Benegas del Movimiento Feminista de Madrid

En Madrid, la capital, también se pudieron escuchar sus reclamos por la mañana: al coro "ser mujer no es un sentimiento" y "aborto libre, seguro y gratuito", las abolicionistas madrileñas se concentraron este domingo en la plaza Guardias de Corps frente al busto de Clara Campoamor para reclamar más derechos para la mujer.

Manifestaciones alternativas del 8-M

Durante el encuentro se escucharon gritos de "fascista" refiriéndose a la ministra de Igualdad. "Estamos hartas de que nos violen, nos ninguneen, de la justicia patriarcal y de la violencia sexual", dijeron a los medios de comunicación. También se escuchó que están cansadas de la "cosificación", en clara referencia a los vientres de alquiler.

Lola Benegas, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE, ha justificado que "es hora de decir que el 'entrismo' ha ocupado el movimiento de las mujeres para incorporar exigencias y demandas que no son las de las mujeres". No sólo reclama la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler, de la pornografía y de los estereotipos sexistas, sino que pide que el sexo no desaparezca de las leyes, ya que "entonces desaparece la explicación de por qué nos matan y nos violan".

Por su parte Alicia Miyares, de Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, afirmó a EFE que "no es sostenible es que los partidos que se declaren feministas vayan detrás de una pancarta que defiende posiciones contrarias a la agenda feminista".

Precisamente en Madrid, durante la celebración del 8-M, habrá dos manifestaciones simultáneas: la oficial y, previsiblemente, más multitudinaria, que saldrá a las 19:00 de Atocha hasta llegar a la plaza de Colón, y al mismo tiempo la de las feministas abolicionistas, que saldrán de Gran Vía a la altura de la intersección con la calle Alcalá para dirigirse hasta Plaza de España.

