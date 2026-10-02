El coche chino acelera en España: sus ventas crecen un 65% y tres marcas copan una de cada diez entregas del mercado

China empieza a tener un peso relevante en el mercado español. La segunda oleada de fabricantes del gigante asiático no deja de crecer. Para que se entienda la magnitud de semejante desembarco cabe destacar que 14 enseñas que pertenecen o que están participadas por grupos chinos y que comercializan sus vehículos en España no tenían actividad comercial hace un año.

Lo cierto es que no todas estas firmas automovilísticas podrán aguantar en un mercado, el español, que está pensado para 1,3 millones de unidades matriculadas al año.

Pero hasta que termine de configurarse la estructura del mercado, el mercado patrio ya cuenta con 39 enseñas que pertenecen o que están participadas por consorcios automovilísticos chinos.

En los nueve primeros meses del año, las ventas de estas automovilísticas registran un crecimiento del 65,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta las 153.204 unidades, según datos de las patronales de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam) analizados por EL ESPAÑOL-Invertia.

Dicho de otra forma, un 16,8% de las ventas de turismos en España corresponde a una enseña participada por un grupo chino.

Pero esta cuota de mercado aún no ha tocado techo. Diversos directivos del sector prevén que el peso de las automovilísticas chinas alcance e incluso supere el 20%.

No obstante, tres enseñas son las que acaparan la mayoría de las matriculaciones en España. Se trata de MG, BYD y Ebro. Entre las tres suman 88.870 ventas, lo que supone casi seis de cada diez ventas de las marcas chinas en España. Lo que da buena cuenta de que no todas tienen garantizada su continuidad.

Tan importante es la penetración del automóvil chino que una de cada diez ventas en España las realizan MG, BYD o Ebro. Ahora bien, el liderato lo mantiene Toyota, que suma casi las mismas matriculaciones que estas tres firmas, con un total de 80.684 unidades comercializadas, un 9,5% más, y enfila su quinto año consecutivo como líder del mercado patrio.

Por no mencionar que cada una de ellas ya supera en matriculaciones a multinacionales con solera como Mazda (16.659 ventas hasta septiembre o un 17,4% más) o Ford (15.902 entregas o un 30,8% menos).

MG, firma dependiente de SAIC Motor, que levantará una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en Ferrol, es la firma china con más ventas en España. Todo ello pese a que sus ventas en lo que va de año acumulan un descenso del 2,5% en la comparativa interanual, con 34.398 unidades matriculadas.

Le sigue BYD, líder mundial en ventas de vehículos eléctricos. La multinacional china ha duplicado sus matriculaciones en España, con 34.384 unidades entregadas.

Una cifra que queda lejos del objetivo de ventas que se había marcado BYD para este año, tal y como desveló este medio.

El podio lo cierra Ebro. La firma, participada en un 40% por el grupo Chery, acumula 20.088 unidades matriculadas en los nueve primeros meses del año, lo que supone tres veces más en la comparativa interanual.

Crece la electrificación

Las ventas de turismos y todoterrenos en España en los nueve primeros meses del año acumulan un alza del 6,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta las 912.059 unidades.

Un crecimiento que se explica por el alza experimentada por los modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) gracias a la puesta en marcha de las ayudas del Plan Auto+.

Dichas ventas acumulan un alza del 38,9% en los nueve primeros meses del año, con un total de 217.298 unidades comercializadas, lo que equivale a una cuota de mercado del 23,8%.

Las ventas de turismos completamente eléctricos entre enero y septiembre crecen un 39,4%, hasta las 100.508 unidades, lo que supone casi igualar los registros de todo el año 2025. Además, este tipo de tecnología ya supone una de cada diez matriculaciones en el mercado español.

Asimismo, las matriculaciones de modelos híbridos enchufables en los nueve primeros meses del año aumentan un 34,7%, hasta las 116.790 unidades, y alcanzan una cuota de mercado del 12,8%.

De esta manera, las previsiones que maneja el sector del automóvil pasan por cerrar el ejercicio con 1,2 millones de unidades comercializadas, una cifra que supondría un crecimiento del 4,4% en comparación con 2025.

Ahora bien, esta previsión de ventas aún sería un 5,5% inferior a los registros de 2019, ejercicio previo a la pandemia de Covid-19, cuando se matricularon en España 1.258.260 turismos.

También cabe destacar que todos los canales de venta (particulares, empresas y rent a car) registran crecimientos en las compras en los nueve primeros meses del año.

El canal de particulares, el más rentable para los fabricantes automovilísticos, ha aumentado sus compras un 7,6% entre enero y septiembre, hasta las 418.280 unidades.

Lo mismo ha sucedido con el canal de empresa, cuyas compras han crecido un 5,2% hasta septiembre, con un total de 311.148 turismos.

Asimismo, los alquiladores han elevado sus compras un 7,3% en los nueve primeros meses del año, con un total de 182.631 unidades matriculadas.