La tecnología eléctrica ya es la segunda más demandada en el automóvil europeo en plena escalada del crudo

La tecnología eléctrica ya es la segunda más demandada en la industria automovilística del Viejo Continente en plena escalada del crudo debido a la guerra de Irán. Las ventas de vehículos completamente eléctricos ya han dado el sorpasso a la de los modelos de gasolina y se sitúan por detrás de la tecnología híbrida no enchufable, la más demandada en Europa.

En los ocho primeros meses del año, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado un 38,8% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 2.133.364 unidades, según datos de la patronal europea de fabricantes de automóviles (ACEA). De hecho, la cuota de mercado de la tecnología completamente eléctrica alcanzó el 23,2% en los ocho primeros meses del año.

Todo ello se produce en un momento en el que el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, acumula un alza del 16% en el último mes y ya supera los 100 dólares por barril.

Si a ello se le suma el alza de los márgenes del refino, la situación que vive el Viejo Continente se caracteriza por tener en el monolito precios del diésel que superan los dos euros el litro, situación que también afecta a la gasolina.

A nivel comunitario, el precio medio del litro de gasolina alcanza los 2,09 euros por litro, mientras que el litro de gasóleo alcanza ya los 2,22 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

En el caso de España, el precio medio por litro de la gasolina ha aumentado un 8% y ya se sitúa en los 1,866 euros. El gasóleo, por su parte, registra un ligero descenso del 0,3% en el último mes y su coste medio por litro se sitúa en los 1,854 euros, según datos del Geoportal de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico.

Por delante se sitúan los modelos híbridos no enchufables -bien sean de microhibridación (MHEV) o híbridos autorrecargables (HEV)-, cuyas ventas en Europa alcanzaron las 3.334.039 unidades entre enero y agosto, lo que supuso un 10,5% más en la comparativa interanual. De hecho, su cuota de mercado se sitúa en el 36,2%. Dicho de otro modo, más de un tercio de las ventas de turismos que se realiza en el Viejo Continente cuenta con algún tipo de hibridación.

El podio de las tecnologías más demandadas por los consumidores europeos en la industria automovilística europea lo cierra la gasolina.

En los ocho primeros meses del año, las ventas de turismos de gasolina en Europa han caído un 17,5% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 1.972.681 unidades.

Fuera del podio, y a gran distancia de los modelos de gasolina, se sitúan los modelos híbridos enchufables (PHEV), cuyas ventas acumulan un crecimiento del 22,2% en los ocho primeros meses del año, con un total de 964.497 unidades matriculadas en el Viejo Continente.

Situación similar a la gasolina viven los modelos de gasóleo. Las ventas de modelos diésel entre enero y agosto acumulan un descenso del 19% en la comparativa interanual, hasta las 586.101 unidades matriculadas.

Con todo, las ventas de vehículos en Europa han registrado un alza del 5,8% en los ocho primeros meses del año, hasta alcanzar las 9.192.528 unidades matriculadas.