La psicología dice que los adultos que tienen el coche sucio tienen un problema de baja autoestima

¿Te acuerdas de la última vez que fuiste a lavar tu coche? Parece un gesto sencillo pero detrás de este simple hábito la psicología tiene mucho que decir.

Y es que el vehículo suele actuar como reflejo de su dueño, puede llegar a indicar su estado de ánimo e incluso la autoestima. Cuando el descuido y la suciedad se vuelven crónicos, los expertos, como explican desde la emisora 100 Oficial, señalan que "indica que la persona tiene baja autoestima y descuido personal".

De la misma manera se asocia a un ritmo de vida acelerado y con altos niveles de estrés que impiden llevar a cabo acciones tan cotidianas como mantener limpio el vehículo, tanto por fuera como en su habitáculo.

¿Cada cuánto tiempo se debe lavar el coche?

Según afirma Kia, la recomendación es hacerlo cada dos semanas, teniendo en cuenta que no existan condiciones adversas, todo depende del lugar donde se resida y el uso que se haga del modelo.

Aunque no hacerlo es igual de malo que realizarlo en exceso, ya que se puede dañar la pintura, se desgasta el brillo e incluso se elimina la capa de la cera protectora. De la misma manera que una acumulación de agua en zonas sensibles puede producir averías mecánicas.

Ya que en regiones con mucho polvo o arena es habitual que se ensucie con más facilidad, al igual que las zonas costeras pueden afectar a la durabilidad de la pintura.

Una vez que se haya determinado con qué asiduidad se debe hacer esta limpieza, se debe establecer qué tipo de lavado es mejor.

En primer lugar tenemos el más cómodo, el lavado automático, el favorito de quienes necesitan más de 24 horas al día. Aunque el problema es que no siempre son idóneos para preservar la pintura, ya que con el paso del tiempo algunos de los rodillos pueden generar micro-rayones en la superficie.

Para evitarlo, lo mejor es cerciorarse de que el establecimiento escogido ofrezcan cepillos compuestos por materiales suaves.

Por otro lado se encuentra el lavado a mano, la mejor opción para mantener el control en todo momento, pero a cambio de más tiempo.

Y finalmente se encuentra el lavado en seco, una opción ecológica para los amantes del medio ambiente. Se evita utilizar grandes cantidades de agua, eligiendo productos diseñados para eliminar la suciedad con paños de microfibra. Una opción eficiente para complementar entre lavados regulares, pero no para eliminar suciedad pesada como barro acumulado.