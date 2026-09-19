Paula, 25 años: "Trabajo como taxista por temporadas, para ganar dinero extra mientras que estudio una carrera"

Desde 2020 hasta la actualidad, las mujeres taxistas perciben el sector como un gremio predominantemente masculino, concretamente el 80% de ellas. Según el séptimo informe del observatorio de la mujer taxista por Freenow, la principal barrera para incorporarse al sector es la seguridad, donde el 58% de las conductoras españolas señalan los peligros nocturnos como la mayor dificultad.

Aunque existen diversas opiniones entre las trabajadoras, Paula, de 25 años comenzó a trabajar a los 20 en el sector del transporte. Desde entonces, compagina sus estudios universitarios trabajando en temporadas altas como verano o Semana Santa. Algo que muestra a través de sus redes sociales (@paulatorresf).

Tal y como destaca el estudio nombrado, el 91% de las mujeres taxistas expone que el coche les permite conciliar la vida laboral y personal, y un 93% confirma sentirse bien acogida por sus compañeros de sexo opuesto.

Imagen de los Taxis de Madrid. Istock

Aunque bien es cierto que, al ser una minoría, no es habitual encontrar a jóvenes al volante que utilicen este oficio como una ocupación temporal para compaginar con sus estudios. Por esta razón, a la conductora le suelen hacer preguntas bastante recurrentes, entre las que destacan las siguientes.

¿Cuántos años tienes? ¿De verdad eres tú la taxista? Una reacción de sorpresa entre los pasajeros. "Trabajo como taxista por temporadas, para ganar dinero extra mientras que estudio una carrera", aclara.

¿No pasas miedo trabajando en el turno de noche? Una pregunta habitual, a la que Paula responde que no, ya que por suerte, nunca ha sufrido ningún incidente. Aunque desde la agencia EFE confirman que siete de cada diez taxistas reconoce haber vivido situaciones incómodas o de acoso.

Para hacer frente a estas situaciones y mitigar la incertidumbre en los turnos nocturnos, la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas se han consolidado como un factor determinante para la protección de las conductoras. El 84% asegura sentirse más segura al utilizar aplicaciones de movilidad con las que se identifique al usuario y se pueda seguir la ruta en tiempo real.

Entre los avances más relevantes del sector se recalca la conciliación de la vida laboral y personal, cuya valoración positiva por parte de las mujeres ha aumentado casi 20 puntos porcentuales respecto a 2021, alcanzando un 91%.

A pesar de los avances tecnológicos y de la buena acogida entre compañeros, la discriminación y los episodios de acoso continúan siendo una de las barreras principales por atajar dentro de la profesión. Por ello, el estudio enfatiza en la necesidad de impulsar campañas de comunicación y concienciación con el objetivo de reducir los miedos y fomentar un entorno laboral igualitario y seguro.