Va a entrar en vigor el 1 de octubre: multas de hasta 200 € y nuevas prohibiciones de la DGT para los motoristas

El verano de 2026 nos ha dejado una de las campañas de movilidad más intensas de nuestras carreteras, alcanzando cifras históricas de 102 millones de desplazamientos, 1,5% más que el pasado año.

Aunque no todo es positivo, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 240 personas han perdido la vida en siniestros de tráfico durante los meses de julio y agosto, esto supone un aumento del 4% respecto a la temporada anterior.

Por su parte Fernando Grande Marlaska ha lamentado este lunes que, "éste ha sido un mal verano", con una media trágica de cuatro fallecidos diarios en vías interurbanas.

Grupo de motociclistas recorriendo una carretera. Istock

Como punto positivo destaca a las motocicletas, ya que por primera vez se ha logrado romper la tendencia alcista de este colectivo, consiguiendo que la media descienda por debajo de una víctima al día.

Concretamente, se han registrado 54 motoristas fallecidos lo que supone una reducción histórica de 18 víctimas. A pesar del avance, este grupo de conductores forma parte de un colectivo de riesgo extremo al cual la DGT quiere proteger con nuevas normas.

El próximo 1 de octubre entrará en vigor una profunda e histórica reforma del Reglamento General de Circulación, su objetivo principal será proteger a los usuarios más vulnerables, incluyendo a ciclistas, peatones, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal (VMP).

Un conjunto que aunque durante los meses de julio y agosto ha registrado un descenso de mortalidad del 12% se sigue registrando un total de 38% del total de las víctimas mortales en carretera.

Nuevas normas

Para poder utilizar patinetes eléctricos y VMP, los usuarios deberán tener mínimo 15 años, de la misma manera, que necesitarán casco y chaleco obligatorio durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Aunque para los repartidores profesionales estas condiciones serán obligatorias en todo momento.

Su incumplimiento se considera una infracción grave castigada con 200 euros de multa.

Para los motoristas pasará a ser obligatorio el uso de guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de recorridos tanto para el conductor como para los pasajeros, su incumplimiento supondrá una sanción de 200 euros.

A ello se suma que se permitirá en caso de congestión, hacer uso del arcén derecho cuando el tramo esté autorizado, no se podrán superar los 30km/h. Ya no bastará con que los cascos estén únicamente certificados, también deberán estar homologados, esta exigencia se aplaza hasta el 1 de octubre de 2027.

Los ciclistas también tendrán novedades, el uso del casco pasa a ser obligatorio en las vías interurbanas. Una de las grandes polémicas para este colectivo sucede cuando tienen que ser adelantados, por esta razón, el conductor que les adelante deberá reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto a límite de la vía.

Y si la calzada dispone de más de un carril por sentido estará obligado a utilizarlos para adelantar, manteniendo la distancia lateral de 1,5 metros. Mientras que en ciudad, quienes circulen detrás de ellos deberán guardar una distancia mínima de cinco metros.

Se eliminan también las exenciones del cinturón de seguridad para conductores de taxis, vehículos de mercancías y enseñanzas de circulación, quienes deberán llevarlo puesto en todo momento. La única excepción ampara a los pasajeros de ambulancias que realicen asistencia en ruta durante un servicio de emergencia.

Se inaugura la creación de un carril de emergencia para aquellos casos en los que haya grandes atascos, todos los conductores deberán circular por el lado derecho dejando libre el izquierdo para vehículos de emergencia y máquinas quitanieves. De la misma manera que, cuando por acumulación de nieve se dificulte la circulación, quedará prohibido adelantar. Con este paquete de medidas se busca implementar un cambio en la mentalidad en las calles y carreteras españolas.