XPeng, la automovilística china participada por VW, triplica sus pérdidas hasta junio tras recortar las ventas un 16%

XPeng, la startup tecnológica china participada por el Grupo Volkswagen, cerró el primer semestre del año triplicando sus pérdidas. La multinacional china cerró el primer semestre del año con unos números rojos de 3.121 millones de yuanes (398,2 millones de euros al cambio actual).

Unas pérdidas que se explican por la caída de las ventas, la reducción de los subsidios gubernamentales, así como el incremento de la inversión en I+D y el alza en los gastos financieros e impuestos.

El beneficio bruto de XPeng en los seis primeros meses del año se situó en los 6.766 millones de yuanes (863 millones de euros), lo que equivale a un alza del 20,2% en la comparativa interanual.

Un incremento que se explica por la reducción del 8,6% del coste total de las ventas, que se situaron en los 6.766 millones de yuanes (3.318,3 millones de euros).

Lo cierto es que el desempeño de XPeng en la primera mitad del año no ha sido del todo satisfactorio. En lo que a facturación se refiere, la multinacional china comercializó en los seis primeros meses del año un total de 165.977 vehículos, lo que supone una caída del 15,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Así las cosas, la cifra de negocios de XPeng entre enero y junio se situó en los 32.777 millones de yuanes (4.182 millones de euros), lo que supone un 3,8% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos derivados de las ventas de vehículos en los seis primeros meses del año se redujeron un 10,2% menos frente al primer semestre de 2025.

Por su parte, la facturación derivada de la prestación de servicios aumentó un 67%, hasta los 4.731 millones de yuanes (603,6 millones de euros).

Pero XPeng también se ha apoyado en las exportaciones para paliar la caída de su mercado doméstico, sumido en una guerra de precios desde hace más de un año. Los ingresos de XPeng en el mercado chino cayeron un 15,4% en el primer semestre, hasta situarse en los 24.550 millones de yuanes (3.131,6 millones de euros), mientras que la cifra de negocios de los mercados exteriores aumentó un 74%, hasta los 8.226 millones de yuanes (1.049,4 millones de euros).

De hecho, la multinacional china ya logra una cuarta parte de sus ingresos con la actividad que realiza fuera de China, lo que supone diez puntos porcentuales más en comparación con el primer semestre de 2025.

Otra de las partidas que se redujeron en el primer semestre del año fue la relativa a los subsidios gubernamentales.

A consecuencia de la caída de las ventas, los subsidios gubernamentales percibidos por XPeng cayeron un 59,1% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 320 millones de yuanes (40,8 millones de euros al cambio actual).

Asimismo, los gastos de I+D en los seis primeros meses del año se incrementaron un 39% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 5.821,4 millones de yuanes (742,5 millones de euros).

De otra parte, los gastos por intereses se incrementaron un 41,8%, hasta alcanzar los 289,4 millones de yuanes (36,9 millones de euros).

Previsiones

Las previsiones que maneja XPeng para el tercer trimestre del año pasan por comercializar entre 115.000 y 121.000 vehículos en todo el mundo, lo que representa una variación interanual de entre el -0,8% y el 4,3%.

Asimismo, la multinacional china prevé que sus ingresos en el tercer trimestre del año se sitúen entre los 21.700 y los 23.400 millones de yuanes (entre 2.767 y 2.984 millones de euros al cambio actual), lo que supondría un incremento de entre el 6,4% y el 14,8%, respectivamente.