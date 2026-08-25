El comité de empresa de Volkswagen teme la pérdida de hasta 115.000 puestos de trabajo hasta 2031

El comité de empresa del Grupo Volkswagen teme la pérdida de hasta 115.000 puestos de trabajo hasta 2031. Así lo ha explicado hoy Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa del Grupo Volkswagen, tras la reunión mantenida hoy entre la dirección del consorcio automovilístico alemán y los trabajadores en la factoría alemana de Wolfsburgo.

Cabe recordar que la empresa y los sindicatos firmaron a finales de 2024 la salida de hasta 50.000 trabajadores en Alemania hasta 2030. Ahora, Oliver Blume, consejero delegado del consorcio automovilístico alemán, ha asegurado que saldrán otros 50.000 trabajadores hasta el final de la década en todo el mundo, de los que la mitad se producirán en su mercado doméstico. Es decir, el Grupo Volkswagen dejará de contar con 75.000 trabajadores hasta el final de la década.

Pero el plan presentado por Blume también contempla el cierre de cuatro factorías en Alemania: Hannover, Zwickau, Emden y Neckarsulm. "A partir del comienzo de la próxima década, se perderían alrededor de 40.000 puestos de trabajo más si las cuatro plantas tuvieran que cerrar debido a los planes del consejo de administración y a la falta de "opciones concretas", según ha reconocido Cavallo.

Según reconoció el propio Blume, la junta no podía garantizar una ocupación "competitiva" para las cuatro ubicaciones en cuestión a partir de 2031.

"Esto representaría aproximadamente una de cada seis relaciones laborales directas en la industria automovilística alemana, sin mencionar las consecuencias para los proveedores y prestadores de servicios dependientes", ha apuntado el sindicato IG Metall.

"Blume hizo una nueva declaración, algo vaga, sobre las cuatro fábricas de Emden, Hannover, Neckarsulm y Zwickau, consideradas en riesgo desde hace meses. Declaró textualmente que tienen la intención de desarrollar opciones concretas junto con las plantas. Nuestro objetivo es crear perspectivas viables para todas las ubicaciones en los próximos seis a doce meses", ha explicado Cavallo.

"Un programa de futuro nunca puede consistir únicamente en anunciar cifras fijas de reducción de personal y cuestionar las ubicaciones. Debe centrarse también en los enfoques, proyectos y prioridades concretos que garantizarán el éxito continuo de la empresa", apuntó Cavallo.