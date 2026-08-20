Las ventas mundiales de coches eléctricos crecen un 9% en julio gracias a los planes europeos de incentivos a la compra

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 9% el pasado mes de julio, hasta alcanzar las 1,85 millones de unidades comercializadas. Un crecimiento que en los siete primeros meses del año se sitúa en el 4% en la comparativa interanual, hasta los 11,5 millones de vehículos comercializados en todo el mundo, según datos de Benchmark Mineral Intelligence.

Lo cierto es que el crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial se explica por el desempeño que ha tenido Europa, gracias a la puesta en marcha de programas de incentivos por parte de los diversos Gobiernos del Viejo Continente.

En julio, se comercializaron en Europa 450.000 modelos eléctricos, lo que supone un 33% más en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. De esta manera, el Viejo Continente acapara casi una cuarta parte del mercado mundial de vehículos eléctricos.

El mercado francés de vehículos eléctricos registró ventas excepcionalmente sólidas en julio, con un aumento interanual del 81%, y alcanzó una tasa de penetración récord del 37%.

Alemania y el Reino Unido también experimentaron un fuerte crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos en julio, con un aumento interanual del 46% y el 43%, respectivamente.

España, por su parte, puso en marcha el pasado mes de julio el Plan Auto+, que incentiva las compras de modelos electrificados con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

Esto permitió que las ventas de turismos eléctricos en los siete primeros meses del año acumulen un crecimiento del 34,5% en la comparativa interanual, hasta las 73.923 unidades, y su cuota de mercado se sitúa ya en el 9,8%.

China busca la recuperación

China, el mercado automovilístico más grande del mundo, busca recuperar un mercado que registra caídas.

En julio, las ventas de vehículos eléctricos cayeron un 5% interanual, hasta un total de 980.000 unidades. Esto contribuyó a mejorar el desempeño registrado a lo largo de los siete primeros meses del año, con una merma en las ventas del 12%, hasta los 5,9 millones de vehículos.

Es decir, el mercado chino copa más de la mitad de las ventas mundiales de vehículos eléctricos, lo que supone tres puntos porcentuales más en comparación con el periodo enero-julio de 2025.

No obstante, los fabricantes chinos se apoyan en las exportaciones con el objetivo de salvar el mal desempeño de su mercado doméstico. De hecho, las exportaciones chinas de vehículos eléctricos alcanzaron otro récord mensual en julio, tras el envío al extranjero de más de 500.000 unidades.

Así, la apuesta por la exportación china también pasa por lograr unos márgenes más elevados con el fin de reducir la deuda del sector automovilístico, el cual se estima por encima de los 400.000 millones de dólares (342.714 millones de euros al cambio actual).

Además, múltiples fabricantes chinos empiezan a establecerse en el Viejo Continente con el fin de esquivar los aranceles impuestos por Bruselas.

Norteamérica cae un 27%

El caso de Norteamérica está fuertemente marcado por los cambios legislativos y regulatorios realizados en Estados Unidos en septiembre de 2025, cuando vencieron las ayudas a la compra de modelos eléctricos.

Así las cosas, las ventas de vehículos eléctricos en Norteamérica cayeron en julio un 27%, hasta las 140.000 unidades. En el acumulado de los siete primeros meses del año, las ventas de estos modelos descienden un 18%, hasta las 900.000 unidades.

El mercado estadounidense mostró un panorama más positivo en el segundo trimestre que en cualquier momento del primero.

En el segundo trimestre, la situación acumulada del año mejoró casi 10 puntos porcentuales, pasando del -33% al final del primer trimestre al -24% tras el segundo trimestre, con una caída de las ventas de vehículos eléctricos de tan sólo el 15% en el segundo trimestre de 2026 en la comparativa interanual.

De esta manera, el mercado del vehículo eléctrico empieza a remontar tras haber cerrado el primer semestre con un ligero alza del 2%, con 9,6 millones de unidades matriculadas en todo el mundo. No obstante, habrá que esperar a ver si dicha tendencia alcista empieza a consolidarse.