Los fabricantes chinos acaparan casi tres cuartas partes del mercado mundial de baterías de vehículos electrificados

La transición hacia el vehículo electrificado (eléctrico e híbrido enchufable) tiene un dominador claro: China. El gigante asiático es el principal actor en la incorporación de esta tecnología dado que el Gobierno chino hizo una apuesta clara desde hace varios años por su desarrollo.

Pero el dominio de esta tecnología no sólo radica en la cantidad de modelos electrificados que logra comercializar, sino que abarca toda la cadena de valor. De hecho, los fabricantes chinos acaparan más del 70% de la cuota de mercado mundial de baterías de vehículos electrificados, según datos de la consultora surcoreana SNE Research.

En total, el 72,4% de las baterías que montaban estos vehículos entre enero y junio procedía de un fabricante chino, lo que supone un punto y medio más porcentual en comparación con los seis primeros meses de 2025.

Y todo ello pese a que su mercado doméstico, el más grande del mundo, acumula un descenso en el primer semestre del 4,1%, hasta superar los 15 millones de unidades, según datos de la patronal china de fabricantes automovilísticos (CAAM, por sus siglas en inglés).

Entre enero y junio, la cantidad de energía almacenada en las baterías de los vehículos electrificados en todo el mundo alcanzó los 608,5 GWh, lo que supone un incremento del 20% en la comparativa interanual.

China domina el mercado

Lo cierto es que los fabricantes chinos no dejan de incrementar su cuota de mercado mundial frente a los competidores surcoreanos y japoneses. Los siete fabricantes chinos de baterías (CATL, BYD, CALB, Gotion, EVE, Svolt y Sunwoda) alcanzaron una cuota de mercado mundial del 72,4%, hasta 1,5 puntos más frente al primer semestre de 2025.

En total, estos siete fabricantes entregaron 440,7 GWh de energía en sus baterías, lo que supone un 22,5% más en comparación con la primera mitad del año anterior.

Dicho crecimiento se explica por el aprovechamiento de su base de clientes nacionales, así como por la competitividad de las baterías de ferrofosfato de litio (LFP) para aumentar los volúmenes de modelos electrificados y la expansión de su presencia de suministro a otros fabricantes y segmentos de vehículos comerciales en el extranjero.

Por su parte, tanto los fabricantes surcoreanos (con LG Energy Solutions y SK On a la cabeza) como los japoneses (con Panasonic como mayor representante) registraron tasas de crecimiento moderadas, debido a los ajustes en las ventas regionales y los calendarios de producción de sus principales clientes.

CATL no tiene rival

El gigante chino CATL se mantuvo como el fabricante de baterías líder a nivel mundial. La compañía entregó en los seis primeros meses del año 242,7 GWh de energía en sus baterías, es decir, un 25,3% más frente al mismo periodo del año anterior.

Esto también supone que CATL cuenta con una cuota de mercado mundial en las baterías del 39,9%, hasta 1,7 puntos porcentuales más frente a los seis primeros meses de 2025.

Tras CATL se situó BYD, el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo, con un total de 87,7 GWh de energía suministrada en sus baterías, un 1,6% más frente al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño refleja una estructura corporativa fuertemente influenciada por las tendencias de ventas de sus propios vehículos eléctricos en el mercado chino. De hecho, el gigante automovilístico chino se apoya en la expansión internacional para consolidar su crecimiento.

Sólo entre CATL y BYD acaparan más de la mitad del mercado mundial de baterías, con una cuota de mercado del 54,3%, lo que supone cinco décimas menos frente al primer semestre de 2025.

El podio lo cerró la surcoreana LG Energy Solutions, que suministró 52,6 GWh de energía en sus baterías, un 8,4% más en la comparativa interanual. Dicho crecimiento se explica por el suministro sostenido a los principales fabricantes automovilísticos, como Tesla, el grupo Hyundai, General Motors y Volkswagen.

Sin embargo, LG Energy Solutions vio recortada su cuota de mercado en un punto porcentual, hasta situarla en el 8,6%. Una situación que se explica por la rápida expansión de los competidores chinos y al desigual desempeño en las ventas de vehículos electrificados entre sus clientes.

Con todo, se prevé que la competitividad futura en el mercado mundial de baterías no dependa exclusivamente de la escala de producción, sino también de la eficiencia operativa en los centros de fabricación regionales, la diversificación de la cartera de clientes, la adaptación estratégica de la gama de productos y la capacidad de cumplimiento normativo en las cadenas de suministro locales.