Porsche SE, principal accionista del Grupo VW, avala los masivos recortes de empleo y pide tomar decisiones "rápidas y firmes"

Porsche SE, el principal accionista del Grupo Volkswagen, ha apoyado hoy el plan presentado por Oliver Blume al Consejo de Supervisión, el órgano de mayor decisión del gigante alemán del automóvil, basado en un masivo recorte de empleos y un recorte de la capacidad productiva a nivel mundial.

Dicho plan de recortes contempla la salida de 100.000 trabajadores en todo el mundo hasta 2030, así como el cierre de cuatro plantas en Alemania (Hannover, Zwickau, Emden y Neckarsulm).

Como accionista principal, Porsche SE apoya activamente el proceso de reestructuración y tiene expectativas claras en cuanto a rentabilidad, eficiencia del capital y estructura de costos. Todo ello después de que Porsche AG, la automovilística de lujo del consorcio automovilístico alemán, haya negociado un segundo paquete de recortes de 5.000 trabajadores. Por ello, el holding inversor reconoce que ahora "corresponde a Volkswagen tomar decisiones rápidas y firmes".

De hecho, el holding inversor controlado por la familia Porsche-Piëch, urge al consorcio automovilístico alemán a implementar estas medidas cuanto antes. "El Grupo Volkswagen se encuentra en una encrucijada histórica. Las decisiones que tome Volkswagen ahora determinarán su futuro", ha reconocido Hans Dieter Pötsch, presidente del consejo de administración de Porsche SE.

"Por el bien de la empresa y su competitividad sostenible, todos deben asumir su responsabilidad. Cuanto más se retrasen las decisiones, mayores serán los problemas. La atención debe centrarse exclusivamente en lo necesario desde una perspectiva empresarial y económica. Todas las demás consideraciones deben ser secundarias", ha aseverado el directivo alemán.

Entre las medidas a implementar a la mayor brevedad posible destaca la "reducción del exceso de capacidad, disminuir significativamente los costes y fortalecer fundamentalmente la capacidad de toma de decisiones y ejecución del Grupo", ha señalado Johannes Lattwein, miembro del consejo de administración responsable de finanzas y TI de Porsche SE.

De lo contrario, "Volkswagen corre el riesgo de perder terreno de forma permanente frente a sus competidores internacionales", ha apuntado Lattwein.

El holding inversor del Grupo Volkswagen cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 2.218 millones de euros. Unas cifras que contrastan con el beneficio de 338 millones logrados en el primer semestre de 2025.

De hecho, en el primer semestre del año, Porsche SE reconoció pérdidas por deterioro sobre los importes en libros de las inversiones en Volkswagen por valor de 3.000 millones de euros y en Porsche AG por valor de 200 millones de euros.