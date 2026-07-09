DS lanza el Nº7, el modelo que acapara la mitad de las ventas, con tecnología microhíbrida y 100% eléctrica

DS, la firma francesa del grupo Stellantis, acaba de lanzar al mercado el nuevo Nº7. Se trata de la segunda generación del modelo más exitoso de la marca gala. Tanto, que las ventas de este SUV suponen la mitad de las entregas de la compañía.

Desde que se lanzó al mercado, allá por 2018, el DS 7 ha acumulado más de 200.000 ventas en Europa, de las que el 69% se han realizado fuera de Francia. Asimismo, se trata de un modelo que mayoritariamente adquieren las empresas, pues el 64% de estas matriculaciones las realizó este canal.

El nuevo DS Nº7 se posiciona en el segmento de los SUV compactos (C-SUV), el preferido por la clientela europea. Eso sí, el nuevo DS Nº7 es siete centímetros más largo que el anterior modelo, hasta alcanzar los 4,66 metros, tiene una anchura de 1,90 metros, una altura de 1,63 metros y una distancia entre ejes de 2,79 metros (cinco centímetros más que el modelo al que sustituye).

Todo ello se traduce en un mayor espacio interior y un maletero con hasta 560 litros de capacidad (que varía según el tren motriz y el equipo de audio). Este volumen rivaliza con el de los modelos del segmento superior D-SUV. De hecho, el cubicaje del maletero no sólo es que supere a sus rivales, sino que también hace lo propio con modelos del segmento superior.

En lo que a tecnologías se refiere, DS ha incorporado en el Nº7 la tecnología microhíbrida (MHEV, por sus siglas en inglés) y completamente eléctrica.

DS ha desarrollado tres trenes motrices distintos para la versión eléctrica del Nº7. Uno con tracción delantera que desarrolla 230 CV de potencia, otro con tracción delantera de largo alcance con 245 CV y otro con tracción total y batería de largo alcance, que desarrolla 350 CV de potencia.

La versión eléctrica cuenta con la opción de montar dos capacidades de batería: una, con 73,7 kWh, con la que se pueden recorrer hasta 543 kilómetros de autonomía; y otra, con una capacidad de 97,2 kWh, que permite alcanzar los 740 kilómetros de autonomía.

Vista tres cuartos trasera del DS Nº7. G. Talbot

Así las cosas, el modelo eléctrico de acceso con tracción delantera ofrece hasta 543 kilómetros de autonomía eléctrica con la batería pequeña y hasta 740 kilómetros con la batería grande. En el primer caso, la versión que tiene un consumo homologado de 16 kWh a los 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.

En el caso de la variante con la batería grande, el consumo homologado se sitúa en los 16,2 kWh a los 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y también alcanza una velocidad punta de 190 km/h.

En el caso de la versión con tracción total, la autonomía que ofrece el DS Nº7 se sitúa en los 679 kilómetros, mientras que el consumo homologado alcanza los 16,9 kWh a los 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y tiene una velocidad tope de 190 km/h.

Pero la enseña francesa también ha optimizado el sistema de recarga. De esta manera, la versión con tracción delantera y batería de largo alcance permite recargar del 20% al 80% en 27 minutos. Todo ello manteniendo la potencia de carga hasta los 160 kW entre el 20% y el 55%, lo que le permite recuperar hasta 200 kilómetros de autonomía en 10 minutos. Asimismo, la versión equipada con la batería de 73,7 kWh también se beneficia de una carga rápida especialmente eficiente, con un aumento del 20% al 80% en 30 minutos.

Interior DS Nº7. @Greg

En cuanto a la variante microhíbrida, DS también ha equipado al Nº7 con una variante microhíbrida la cual monta un propulsor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros de nueva generación, que entrega 145 CV de potencia, el cual se combina con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) integrado en la transmisión automática de doble embrague y seis velocidades.

El consumo combinado de combustible de esta versión oscila entre los 5,3 y 5,6 litros a los 100 kilómetros, dependiendo de la configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 201 km/h y ofrece una autonomía combinada de hasta 1.040 kilómetros gracias a un tanque de gasolina de 55 litros. Cabe recordar que dicha variante se beneficia de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Made in Europe

Otro aspecto en el que DS ha puesto especial atención ha sido en la localización europea de la producción.

En un momento en el que Europa discute la Ley de Aceleración Industrial, con la que se pretende garantizar que el dinero público -ya sea europeo o nacional- se destine prioritariamente a fomentar la producción dentro de Europa, desde subvenciones y contratación pública hasta subastas de renovables o primas a la compra, DS asegura que el 89% de la versión con batería grande del Nº7 se ha desarrollado en Europa.

De esta manera, los motores se fabrican en Francia, mientras que las baterías salen de la gigafactoría que tiene Automotive Cells Company -joint venture formada por Stellantis, Mercedes-Benz y Saft, la filial de baterías de TotalEnergies-. Una joint venture en la que Stellantis tiene el 45% de la participación, otro 30% lo tiene Mercedes-Benz y el 25% está en manos de Saft.

Cabe recordar que la enseña francesa fabricará este modelo en la factoría italiana que tiene en Melfi.

Desde 46.000 euros

El precio de partida del DS Nº7 en el mercado español parte de los 46.000 euros, sin incluir descuentos ni promociones de la marca, para la versión microhíbrida.

En el caso de la versión eléctrica, su precio en España parte de los 49.400 euros y puede alcanzar los 74.200 euros, dependiendo de la versión.