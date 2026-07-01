Denza, la firma premium de BYD, aterriza en España con dos modelos y el despliegue de la carga ultrarrápida

Denza, la firma premium del grupo automovilístico BYD, acaba de aterrizar en el mercado español con el despliegue de dos modelos: Z9GT y D9. Se trata de un modelo shooting brake y un monovolumen que llegan al mercado patrio con versiones eléctricas e híbridas enchufables, respectivamente.

Lo cierto es que la llegada de la marca china se ha demorado. En un principio, BYD tenía previsto iniciar el desembarco de su enseña premium en el tercer trimestre de 2025. La razón que explica esta demora se debe a que la compañía ha querido tener operativa su estructura de recarga ultrarrápida a la hora de iniciar operaciones.

Esta tecnología, denominada Flash Charging, cuenta con potencias de recarga de hasta 1.500 kW. De hecho, el despliegue de estos puntos de recarga en la península ibérica alcanzarán los 350 cargadores hasta finales de 2027. De ellos, 300 puntos estarán operativos en España y otros 50 en Portugal.

Con esta potencia de carga, el Flash Charging de Denza asegura recargas del 10% al 70% en cinco minutos, del 10% al 97% en nueve minutos y del 20% al 90% con temperaturas de -30ºC en 12 minutos.

La idea de Denza es finalizar 2026 con presencia en 30 países europeos y 150 puntos de venta. Para ello, este despliegue inicial se ha llevado a cabo en los cinco principales mercados europeos (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido).

Para el mercado patrio, las previsiones que maneja la compañía pasan por cerrar el actual ejercicio con un total de 13 puntos de venta.

De hecho, la red comercial actual de la compañía en España ya cuenta con seis de estos puntos.

Denza Z9GT, el buque insignia

El Denza Z9GT es el buque insignia de la marca, el cual estará disponible con tecnología híbrida enchufable y completamente eléctrica. Se trata de un modelo que desarrolla una potencia de 1.156 CV, cifra que supera a la de los motores de gasolina V12 de muchas firmas de lujo.

Así, el motor delantero desarrolla 313 CV (230 kW), mientras que cada uno de sus dos motores traseros alcanza una potencia de 422 CV (310 kW). Esto le permite ofrecer una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 270 km/h.

La versión eléctrica monta una batería de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad de 122,49 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía eléctrica de 600 kilómetros. El precio de esta versión en el mercado español arranca en los 115.000 euros, con promociones y descuentos de la marca.

Ahora bien, Denza incorporará antes de que acabe el año una versión con tracción trasera con la misma batería que ofrecerá una autonomía de 800 kilómetros.

Silueta del Denza Z9GT. Denza

Pero el buque insignia también dispondrá de tecnología híbrida enchufable, denominada Denza Z9GT DM.

Esta versión monta un propulsor de gasolina 2.0 turboalimentado de cuatro cilindros que desarrolla 173 CV de potencia y dos motores eléctricos traseros con una potencia de 272 CV (200 kW).

Esto, unido a una batería con 63,82 kWh de capacidad, le permite ofrecer una autonomía eléctrica de 203 kilómetros y una autonomía combinada de 805 kilómetros.

Asimismo, la aceleración de 0 a 100 km/h en la versión híbrida enchufable se completa en 3,6 segundos, al tiempo que alcanza una velocidad punta de 260 km/h. El precio de esta versión, con promociones y descuentos de la marca, se sitúa en los 101.000 euros.

Denza D9, un monovolumen premium

El otro modelo con el que Denza ha aterrizado en el mercado español es el D9, un monovolumen premium que está disponible con tecnología híbrida enchufable.

Se trata de un vehículo que mide 5,25 metros de largo, tiene una anchura de 1,96 metros, una altura de 1,90 metros y una distancia entre ejes de 3,11 metros. Además, tiene capacidad para siete pasajeros.

Silueta Denza D9 DM-i. Clément Choulot

A nivel mecánico, el Denza D9 DM-i monta un propulsor de gasolina de 1.5 litros de cuatro cilindros turboalimentado, con una potencia de 120 CV (88 kW). Este se complementa con un motor eléctrico delantero de 231 CV (170 kW) y otro trasero de 61 CV (45 kW). En total, el sistema entrega 353 CV (260 kW).

Todo ello está asociado con una batería LFP con una capacidad de 58,5 kWh, lo que le permite ofrecer 210 kilómetros de autonomía eléctrica. En combinación con el depósito de 64 litros y la batería al máximo de su capacidad, el Denza D9 DM-i alcanza una autonomía de 950 kilómetros.

El modelo alcanza los 100 km/h desde parado en 8,6 segundos y tiene una velocidad punta de 180 km/h. Su precio en el mercado patrio, con promociones y ofertas de la marca, arranca en los 78.500 euros.

En definitiva, los consorcios automovilísticos chinos ya no sólo apuestan por el despliegue de sus firmas generalistas, sino que también lo hacen con sus enseñas premium. Y lo hacen en un segmento dominado en Europa por enseñas como Audi, BMW, Mercedes-Benz o Porsche.