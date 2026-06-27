Cupra Tavascan Endurance: el buque insignia indultado por Bruselas con hasta 569 kilómetros de autonomía

El proceso de diseño y desarrollo de un vehículo no está exento de riesgos. Pero el proceso industrial que acompaña este desarrollo, tampoco. De hecho, todas las decisiones que toma un consorcio automovilístico pueden llegar a comprometer su propia viabilidad. Mucho más en un entorno tan volátil como el actual.

Es lo que ha sucedido con el Cupra Tavascan, el buque insignia eléctrico de la enseña del Grupo Volkswagen, el cual provocó que el beneficio de Seat cayese un 92% en 2025, hasta situarse en los 40,9 millones.

¿La razón? Se trata de un modelo diseñado en Barcelona pero desarrollado en Hefei (China). Cabe recordar que las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático al bloque comunitario cuentan con aranceles. En concreto, los envíos del Cupra Tavascan a la UE contaban con unas tasas adicionales del 30,7%.

Dichos aranceles afectaron de lleno a las cuentas de la compañía a lo largo del pasado ejercicio, dado que cuando se lanzó el modelo (en noviembre de 2024) los aranceles de Bruselas ya habían entrado en vigor. De hecho, se han mantenido hasta febrero de este año.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Cupra Tavascan Endurance, el acabado que ofrece la mayor autonomía eléctrica de las tres que hay disponibles, hasta un total de 569 kilómetros.

El Cupra Tavascan es un modelo SUV coupé que tiene 4,64 metros de largo, 1,86 metros de ancho, una altura de 1,59 metros y una distancia entre ejes de 2,76 metros. Unas dimensiones que le permiten contar con espacio suficiente en las plazas traseras. Con todo, el modelo se encuadra en el segmento D-SUV.

El vehículo monta un motor eléctrico que desarrolla una potencia de 210 kW (286 CV), de propulsión trasera y con un par motor de 545 Nm. Está asociado a una batería con 77 kWh de capacidad neta, lo que le permite ofrecer autonomías eléctricas de entre 542 y 569 kilómetros.

Silueta Cupra Tavascan. Cupra

El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h (limitada electrónicamente) y tiene un consumo homologado de entre 15,2 y 16 kWh a los 100 kilómetros.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el Cupra Tavascan marcó un consumo de 21,5 kWh a los 100 kilómetros. Todo ello con un peso de 2.177 kilos y unas llantas de aleación forjadas de 21 pulgadas.

Asimismo, su potencia de carga en postes de corriente continua se sitúa en los 135 kW, lo que le permite recargar la batería del 10% al 80% en 28 minutos. En caso de recargarlo en corriente alterna, el Cupra Tavascan tiene una potencia máxima de 11 kW, lo que le permite completar la recarga de batería en ocho horas.

El vehículo no dispone de botón de arranque, sino que se acciona al pisar el pedal de freno. El cambio de marchas, por su parte, se encuentra en la palanca derecha del volante. Tras este se encuentran las levas para gestionar el nivel de frenada regenerativa.

Mucha tecnología

Uno de los rasgos que identifica que el modelo se fabrica en China es su diseño interior, el cual está cargado de tecnología. De hecho, los fabricantes chinos acostumbran a no incorporar ningún botón y realizar la gran mayoría de las funciones del vehículo a través de la pantalla.

En este caso, Cupra ha tenido que adaptar estos requisitos para adaptarlos a los gustos europeos, mercado al que está destinado el vehículo. Los botones están incorporados en el volante y en la puerta del conductor, donde también entra en juego la tecnología.

Interior Cupra Tavascan. Cupra

El habitáculo está presidido por una espina dorsal de diseño 3D que conecta la consola central con el salpicadero y el guarnecido de las puertas delanteras.

Además, el espacio interior se ha optimizado para ofrecer un mayor confort a los ocupantes. El maletero del Cupra Tavascan cubica 540 litros e incluye un portón eléctrico con función manos libres.

En lo que a pantallas se refiere, el Cupra Tavascan da buena muestra de cómo ha implantado soluciones procedentes del mercado chino. El cuadro de instrumentos tan sólo cuenta con 5,3 pulgadas, lo que contrasta en un mundo en el que las pantallas cada vez son más grandes. Eso sí, como opción hay disponible un Head-Up Display con realidad aumentada.

Para contrarrestar el minimalismo del cuadro de instrumentos, Cupra montó en el Tavascan la pantalla central más grande montada hasta la fecha por un modelo de la marca, de hasta 15 pulgadas.

cupra tavascan E.E.

Entre los sistemas avanzados de conducción asistida, la versión Endurance incorpora el asistente de velocidad de crucero adaptativo (ACC) y predictivo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente inteligente de velocidad, asistente de atascos, asistente lateral o de ángulo muerto, asistente de cambio involuntario de carril (Lane Assist), asistente de salida segura, detector de fatiga, asistente de emergencia, asistente de luces automáticas cruce/largas y cámara de visión trasera.

Cabe puntualizar que la unidad probada montaba el Adrenaline Pack, en el que se incluye un techo panorámico no practicable, el sistema de sonido premium Sennheiser con 11 altavoces, el paquete de diseño de iluminación ambiental inmersivo y el Head-Up Display con realidad aumentada.

Un paquete que tiene un coste de 1.290 euros. Con todo, el precio de partida del Cupra Tavascan Endurance con el paquete Adrenaline en el mercado patrio se sitúa en los 51.590 euros.

Ahora habrá que esperar a ver cuál es el recorrido comercial de un modelo que lastró significativamente las cuentas de Seat. Eso sí, con un número determinado de unidades. Prueba de que un solo modelo, ante un entorno desafiante, puede lastrar las cuentas de una compañía.