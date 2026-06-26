Los concesionarios españoles disparan su red comercial y marcan récord de empleo en 2025 por el desembarco chino

Los concesionarios españoles cerraron un ejercicio 2025 histórico en lo que a facturación y nivel de empleo se refiere. De hecho, la cifra de negocios de los concesionarios en España el año pasado alcanzó el cuarto récord consecutivo, según datos recopilados por EL ESPAÑOL-Invertia.

Una situación que se explica por el continuo desembarco de los fabricantes chinos, los cuales ofrecen productos mucho más competitivos que sus rivales occidentales. Esta nueva oferta de las automovilísticas chinas provocó un alza de la facturación del 10,9% en la comparativa interanual, hasta los 53.662 millones de euros, según cifras de la Memoria Anual de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

Lo cierto es que este masivo desembarco por parte de los fabricantes chinos a lo largo del pasado año también implicó que los concesionarios incrementasen de forma considerable su red comercial.

Así las cosas, la red comercial en España al cierre de 2025 se situó en los 2.255 concesionarios, lo que supuso 112 instalaciones más en comparación con 2024. Por poner estas cifras en contexto, se trata de la cifra más elevada en los últimos 12 años.

Asimismo, el número de instalaciones en España al cierre de 2025 alcanzó las 5.640, lo que supuso 282 más en comparación con el ejercicio anterior.

Por comunidades autónomas, Cataluña se mantuvo como la región con más concesionarios, con 328 (16 más en comparación con 2024) y 820 instalaciones (40 más que en 2024.) Le siguió la Comunidad de Madrid, con 303 concesionarios (15 más) y 758 instalaciones (38 más).

El podio lo cerró Andalucía, con un total de 293 concesionarios (15 más) y 733 puntos de venta (38 más).

Récord de empleo

Todo este despliegue, tanto de producto como de concesionarios, redundó en el empleo.

Tal fue el incremento, que el número de empleos directos por parte de los concesionarios en España registró un máximo histórico en 2025, hasta superar los 166.300 trabajadores.

Esto, además del récord, también equivale a un crecimiento en las contrataciones de 2.535 trabajadores, así como al segundo año consecutivo de crecimiento.

De hecho, el 97% del empleo correspondió a puestos fijos y el 90% era cualificado, cifras por encima de la media de la economía española, según datos de la patronal.

Crece la rentabilidad

Este incremento de la red debido al continuo desembarco de marcas chinas, unido al crecimiento de las matriculaciones, dio como resultado un aumento de la rentabilidad.

Al cierre de 2025, la rentabilidad sobre facturación se situó en el 1,47%, lo que supuso 0,55 puntos porcentuales más en comparación con los márgenes mínimos históricos que se lograron en 2024.

Sin embargo, esta cifra aún está muy lejos del máximo histórico logrado en 2022, cuando la rentabilidad media se situó en el 2,2%. Cabe recordar que los concesionarios lograron este margen debido a la escasez de semiconductores, la cual obligó a los fabricantes automovilísticos a producir modelos más rentables para intentar recuperarse tras la salida de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, esta rentabilidad se sitúa por debajo de 2018, ejercicio previo a la pandemia y en el que el margen medio de los concesionarios se situó en el 1,83%.

Crecen todos los negocios

El masivo despliegue de firmas chinas tuvo su repercusión en todas las áreas de negocio de los concesionarios. De esta manera, los ingresos derivados de las ventas de vehículos nuevos aumentaron un 16,1% el año pasado, hasta alcanzar los 34.383 millones de euros.

El área de vehículo de ocasión aportó a la cifra de negocios 13.298 millones de euros en 2025, lo que supuso un alza del 1,4% en la comparativa interanual.

Asimismo, los ingresos de posventa se situaron en los 5.981 millones de euros, un 5% más en comparación con 2024.

En definitiva, la llegada de las marcas chinas al mercado patrio llevó aparejado un incremento de la red comercial y el empleo. Habrá que esperar a ver cuál es el desarrollo de estas enseñas y si pueden llegar a hacerse hueco.

Lo cierto es que este desembarco no se ralentizará, dado que los grupos chinos buscan en Europa dar salida a un excedente industrial que les ayude a mejorar la rentabilidad que les cuesta hacer escalar en su mercado doméstico.