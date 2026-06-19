Markus Haupt (Seat y Cupra), nuevo presidente de Anfac tras la salida de Josep María Recasens a Indra

Markus Haupt (São Paulo, 1977) ha sido elegido hoy nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tras la salida de Josep María Recasens a Indra.

Haupt, que ocupa el cargo de presidente de Seat y Cupra desde octubre de 2025, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Grupo Volkswagen, donde ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples marcas y países.

El directivo, de nacionalidad brasileña y alemana, llega en un momento en el que el sector del automóvil espera la activación de las ayudas del Plan Auto+, destinadas a incentivar la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) y que cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.