El grupo chino SAIC Motor instalará en Galicia su primera fábrica de coches eléctricos en Europa

El grupo chino SAIC Motor se ha decantado por la comarca de Ferrolterra, en Galicia, para instalar su primer proyecto industrial de vehículos eléctricos en Europa, según ha informado este lunes la Xunta de Galicia.

Se trata de una planta de ensamblaje de su marca MG en la que invertirá 200 millones de euros y para la que el grupo automovilístico chino acaba de presentar la solicitud oficial, ha explicado la Xunta.

De esta manera, SAIC Motor logrará esquivar los aranceles impuestos por la Comisión Europea a las importaciones de vehículos eléctricos. Una medida en la que el consorcio chino fue el más castigado por estas tasas adicionales.

Concretamente, estas tasas adicionales se sitúan en el 35,3%. Una tasa que se ha de sumar al 10% que estaba en vigor anteriormente. Así las cosas, SAIC Motor abona un arancel del 45,3% por cada modelo eléctrico que envía al Viejo Continente.

La fábrica tendrá instalaciones compartidas en el puerto exterior de Ferrol y en el cercano municipio de As Pontes, en tanto que la previsión de producción anual es de 120.000 vehículos, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia este lunes tras la reunión semanal del Gobierno gallego, que ha declarado esta planta como proyecto industrial estratégico, lo que acelerará los trámites.

Rueda ha destacado que este proyecto va a suponer en su primera fase la creación de 2.300 empleos y que las obras para esta fábrica se iniciarán en 2027 para que pueda estar operativa antes de que termine 2028.

En su intervención, ha apuntado que aún queda "un trabajo largo y concienzudo", tras expresar el agradecimiento al Gobierno central por su "implicación" y colaboración, que ha sido "ejemplar" y que espera que continúe durante todo el proceso.