Polestar 4 Dual Motor: el buque insignia que quiere redefinir el segmento premium promete hasta 580 km de autonomía

El segmento premium del automóvil afronta una profunda crisis en China. Sobre todo, el europeo y, más concretamente, el alemán. Las ventas de los tres principales fabricantes premium alemanes (Audi, BMW, Mercedes-Benz y Porsche) no dejan de caer en el mercado más grande del mundo.

Una situación que se explica por la enorme competitividad a la que se enfrentan en un mercado en el que marcas domésticas ofrecen la misma calidad premium a unos precios más ajustados.

Polestar, la firma premium de vehículos eléctricos del grupo Geely, es una de las muchas enseñas surgidas hace menos de una década en Suecia que también forma parte de la competencia de los fabricantes teutones.

Si bien sus volúmenes son más contenidos en comparación con las tres principales firmas alemanas, sus productos no desmerecen ni en calidad ni en prestaciones.

Es lo que sucede con el Polestar 4. Se trata del buque insignia de la compañía, un modelo perteneciente al segmento D, lanzado al mercado en 2014 y que se caracteriza por su estilo SUV coupé.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde a un Polestar 4 Dual Motor, que incorpora un propulsor eléctrico de 400 kW (544 CV), un par motor de 686 Nm e incorpora una batería con una capacidad bruta de 102 kW.

Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y entregar una autonomía de hasta 580 kilómetros. Su consumo medio combinado se sitúa en los 19 kWh a los 100 kilómetros.

Vista tres cuartos trasera del Polestar 4. Polestar

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el Polestar 4 marcó un consumo medio combinado de 22,7 kWh a los 100 kilómetros.

Una cifra elevada aunque hay que tener presente que el modelo pesa 2.355 kilos. En cuanto a sus dimensiones, la longitud del Polestar 4 alcanza los 4,84 metros, la anchura se sitúa en los 2,14 metros, tiene una altura de 1,54 metros y una distancia entre ejes de 3 metros, lo que da buena cuenta de su habitabilidad en el interior.

A nivel de carga, cabe apuntar que el vehículo incorpora tecnología de 400 V. Esta arquitectura permite realizar recargas en postes de corriente continua con potencias de hasta 200 kW y completar del 10% al 80% en 32 minutos.

Eso sí, si hay algo que caracteriza a este modelo es la tecnología. El Polestar 4 incorpora tantas cámaras -hasta un total de 12- que ni siquiera se puede ver a través de la luneta trasera. Para remediarlo, el modelo incorpora una cámara en la aleta de tiburón que funciona como retrovisor central digital.

Interior minimalista

El interior del Polestar 4 no puede ser más minimalista. Tanto que no se puede obviar que está bajo el paraguas del grupo Geely.

Al igual que la mayoría de los fabricantes chinos, Polestar se decanta por las pantallas a la hora de acceder a todos los ajustes. La firma sueca tan sólo cuenta con un gran botón en la consola central flotante destinado a pausar y reanudar el sistema multimedia.

Puesto de conducción del Polestar 4. Polestar

A la pantalla central de 15,4 pulgadas, que funciona bajo el sistema operativo Android Automotive OS, se tiene que recurrir para realizar todas las funciones del vehículo, desde regular los espejos hasta encender el climatizador.

Dicha pantalla se complementa con un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, así como con un Head-Up Display de 14,7 pulgadas que proyecta información en el parabrisas.

El volumen de carga también es considerable. El maletero de dos alturas tiene una capacidad de 526 litros, así como un maletero bajo el capó que cubica 15 litros y que está destinado a guardar los cables de carga.

Eso sí, la única forma posible de abrir el maletero es, como no, a través de la pantalla. Una funcionalidad poco práctica que complica el día a día, más si se va con los brazos ocupados.

Aplomo en carretera

La tecnología que incorpora requiere una primera toma de contacto antes de iniciar la marcha.

En carretera, el Polestar 4 Dual Motor ofrece una sensación de deportividad y confort desde que se pone en funcionamiento. No hay botón de arranque, sino que el modelo inicia la marcha a través de la palanca de cambios, que está ubicada en la palanca derecha del volante.

El vehículo ofrece una dirección correcta, unos frenos efectivos y una suspensión confortable, lo que le confiere un aplomo consistente en carretera.

¿Cuál es el precio de partida de esta versión? Su tarifa parte de los 72.900 euros, lo que le sitúa en el rango alto de la competencia a la que se enfrenta. Entre esta competencia destaca el Kia EV6 GT, el Lexus RZ o el Audi A6 e-tron Sportback.

Ahora bien, la tarifa de la versión probada alcanzaba los 84.000 euros. Todo ello debido a que montaba el techo electrocrómico y el pack Performance, en el que se incluyen llantas de 22 pulgadas y frenos Brembo, entre otros.

El Polestar 4 es el modelo que tiraría de las ventas de la compañía en España. Tanto que desde la compañía prevén que este modelo acapare a lo largo del año "entre el 60% y el 70% de las ventas". En el primer cuatrimestre, el Polestar 4 acapara el 83,7% de las entregas, con un total de 288 unidades.