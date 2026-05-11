Martijn Ten Brink (Mazda Europa): "Es una pena que Europa centre la neutralidad de carbono en lo eléctrico"

El camino elegido por Europa a la hora de descarbonizar su economía pasa por la electrificación. Es un hecho. En la industria del automóvil, la neutralidad tecnológica se busca por medio de la tecnología eléctrica.

Ello ha provocado que numerosos consorcios automovilísticos hayan tenido que desarrollar plataformas eléctricas, las cuales requieren importantes inversiones de capital, para abastecer un mercado cuyas previsiones se sobrestimaron.

Como consecuencia de todo ello, los grupos han revisado sus estrategias y han lanzado al mercado modelos más asequibles. Pero también apuestan por el desarrollo de motorizaciones híbridas, la tecnología más demandada en Europa.

Una de las que ha preferido apostar por ofrecer soluciones multitecnológicas es Mazda. La multinacional nipona lanza modelos eléctricos al mercado, pero también apuesta decididamente por las tecnologías híbridas.

Martijn Ten Brink, presidente y consejero delegado de Mazda Motor Europe, asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que "es una pena que Europa centre la interpretación de la neutralidad de carbono en lo eléctrico".

El ejecutivo alemán reconoce que le habría gustado que esta interpretación hubiese sido más amplia. En su opinión, "al definirlo como un vehículo eléctrico, básicamente has dicho que necesitas la mejor batería, el motor más eficiente y una aerodinámica llamativa. O sea, en la práctica ya has dicho cómo llegar y no has considerado que podría haber otras formas de llegar al destino".

"Aunque un vehículo eléctrico es fantástico en muchos sentidos, no estoy seguro de que sea neutro en carbono. Y no estoy seguro de que las cadenas de suministro y el desarrollo de la I+D sean la mejor solución para el planeta", señala como uno de los errores estratégicos que ha cometido el Viejo Continente.

"Y creo que eso es una pena, porque habría impulsado otro tipo de creatividad, otro tipo de soluciones y otro tipo de inversiones por parte de la industria en todos los ámbitos", añade.

Preguntado por qué Europa ha apostado por la electrificación para alcanzar la neutralidad en carbono, Ten Brink considera que se trata de la "opción más fácil".

"No requiere demasiada explicación. Es sencilla. Y que la energía sea verde o no para alimentar tu coche es irrelevante porque sólo tienes que fijarte en el vehículo en sí. Y si este tiene o no emisiones por el tubo de escape, no tienes que mirar el resto", comenta.

Multitecnología

La estrategia de Mazda en Europa los próximos años pasa por el lanzamiento de modelos con diversas tecnologías.

"Cada segmento tendrá soluciones diferentes para Mazda. Tendremos modelos eléctricos de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés). Sin duda también estamos invirtiendo en la plataforma de vehículo eléctrico. Y también estamos trabajando en un sistema híbrido que lanzaremos dentro de dos años", explica Ten Brink.

Caída de las ventas

La situación que vive Mazda en el mercado europeo es compleja. La falta de su modelo superventas, el CX-5, y la fuerte competencia ha provocado que las ventas de la multinacional nipona en la región hayan caído un 11,9% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2026.

Un descenso que tal y como apunta Ten Brink se explica porque "hubo un vacío de entre 14 y 16 meses entre la vida final de la anterior generación del CX-5 y el inicio del nuevo para Europa".

"El año pasado me entristecía mirar las estadísticas. Este año estoy muy contento al verlas, pero todo está impulsado por el CX-5", alega.

Ahora bien, Mazda también ha lanzado este año el CX-6e, su segundo modelo completamente eléctrico. "Este año tenemos dos lanzamientos nuevos importantes y lo que estamos haciendo es crecer en Europa en conjunto en torno a un 25% respecto al año pasado", señala el presidente y consejero delegado de Mazda en Europa.

Tres escenarios distintos

La industria del automóvil se mueve actualmente en un entorno marcado por el proteccionismo americano, la regulación europea y la expansión de los fabricantes chinos fuera de un mercado local afectado por una intensa guerra de precios.

Martijn Ten Brink asegura que es "realmente difícil", aunque también apunta que "crea nuevas oportunidades".

El ejecutivo apunta a que lo están abordando "mediante colaboraciones con otros fabricantes, con joint ventures y colaboraciones tecnológicas porque no se puede hacer todo solo".

Cabe recordar que Mazda desarrolla sus vehículos eléctricos a través de la joint venture que tiene desde 2012 con el fabricante chino Chongqing Changan.

"La parte más difícil es que no se trata sólo de los productos que ofreces, también importa dónde los fabricas", comenta Ten Brink.

"Por un lado, está la demanda y hay que asegurarse de cumplir con lo que quieren los clientes en cada región", señala al tiempo que reconoce que "por otro lado, está la oferta, ¿dónde vas a fabricar tus vehículos? Y eso es un rompecabezas porque los distintos movimientos políticos generan nuevas preocupaciones o nuevas ideas y no puedes anticiparlo".

Mercado español

En cuanto al mercado español, el presidente y consejero delegado de Mazda en Europa reconoce que el rendimiento es "excelente".

"Estoy muy contento con el desempeño de la red en España. Si miras todas las estadísticas del mercado español para Mazda, apuntan en la dirección correcta", asevera.

"Eso no significa que no sea un trabajo duro para el equipo, pero sí que éste ha construido una infraestructura en España, una imagen de marca, una relación con los clientes, soluciones de servicios financieros, y todo ello contribuye a una fidelidad de clientes muy buena", concluye el ejecutivo.