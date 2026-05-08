Stellantis y Leapmotor acuerdan producir los modelos de la firma china en las plantas de Zaragoza y Madrid

Stellantis apuesta por España. El grupo automovilístico, matriz de Peugeot, Citroën, Fiat o Jeep, adjudicará la producción de nuevos modelos eléctricos de Leapmotor a las factorías de Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid).

Cabe recordar que en octubre de 2023, Stellantis se convirtió en el mayor accionista individual de Leapmotor al adquirir una participación de aproximadamente el 21% a cambio de 1.500 millones de euros.

Al mismo tiempo, se lanzó Leapmotor International como una empresa conjunta con una participación del 51% de Stellantis y el 49% de Leapmotor, con derechos exclusivos para la venta y fabricación de productos Leapmotor fuera de la Gran China.

El nuevo acuerdo suscrito entre ambos fabricantes contempla la producción del modelo Leapmotor B10 en la factoría aragonesa de Figueruelas. Una producción que llegará a lo largo del presente ejercicio.

Lo cierto es que ambas compañías evalúan la posibilidad de añadir una nueva línea para la producción de un nuevo modelo eléctrico del segmento C-SUV para Opel.

El inicio de producción de este modelo, que aún está en fase de estudio, estaría previsto para 2028.

Así las cosas, la fábrica de Figueruelas acogería la producción del Peugeot 208, Lancia Ypsilon y Leapmotor B10.

La planta madrileña de Villaverde también se beneficiará de la asociación entre Stellantis y Leapmotor.

Ambas automovilísticas contemplan la llegada de un modelo de Leapmotor a la planta madrileña. Una producción que llegaría en 2028 y que serviría para sustituir el cese de la producción del Citroën C4.

Pero es que Stellantis y Leapmotor también negocian la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de Leapmotor International.

Esto permitiría estar en consonancia con los requisitos del Made in Europe y los modelos se comercializarían en Europa, Oriente Medio y África.

Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, ha asegurado que "este plan para ampliar nuestra exitosa alianza con Leapmotor, un socio de confianza y uno de los productores de vehículos de nueva energía de mayor crecimiento y prestigio a nivel mundial, representa una verdadera ventaja para ambas partes".

Zhu Jiangming, fundador y consejero delegado de Leapmotor, ha apuntado que "las tecnologías de vanguardia de Leapmotor, combinadas con el alcance global de Stellantis, sus profundas raíces regionales y sus reconocidas marcas automotrices, conformarían una alianza excepcionalmente poderosa".

Compras conjuntas

Pero Stellantis y Leapmotor también ampliarán su colaboración en el ámbito de las compras.

A través de Leapmotor International, impulsarán la competitividad de precios mediante el aprovechamiento del ecosistema chino de vehículos de nueva energía. Asimismo, utilizarán las capacidades de la cadena de suministro europea para fortalecer la resiliencia y acelerar el lanzamiento al mercado de nuevos modelos.