Wallbox firma una alianza con Slate Auto, la startup participada por Jeff Bezos, para crecer en mercados estratégicos

Wallbox, la empresa catalana de puntos de recarga, ha firmado una alianza con Slate Auto, la startup de vehículos eléctricos participada por Jeff Bezos, para suministrar cargadores Supernova de 180 kW en la planta que la compañía tiene en Indiana (EEUU).

Dicho acuerdo responde a la nueva estrategia de la compañía que pasa por la diversificación de clientes y crecimiento en los mercados estratégicos y de mayor rentabilidad.

Cabe recordar que Wallbox acaba de alcanzar un acuerdo para reestructurar una deuda que desde el pasado verano se situaba en los 169,6 millones de euros.

El plan de reestructuración asegura la financiación interna de 11 millones de euros, procedente de accionistas y entidades financieras.

Dicho plan fue acordado con los principales acreedores financieros, que representan más del 83% de la deuda financiera de la compañía, así como de los accionistas principales y los inversores institucionales a través de una ampliación de capital.

Entre estos se encuentran Banco Santander, BBVA, CaixaBank, HSBC, Citibank y otras entidades crediticias como el Instituto de Crédito Oficial, el Institut Català de Finances, Mora Banc Grup, EBN Banco de Negocios y Cofides.

Tanto Wallbox como Slate Auto ya exploran nuevas oportunidades de colaboración, incluyendo la posible instalación de más unidades de Supernova y de otros cargadores para el fabricante norteamericano de pick-ups y SUV.

De hecho, la firma catalana ya ha propuesto nuevas ofertas a Slate Auto para el suministro de soluciones de carga AC (L2) de Wallbox, para cargadores ultrarrápidos, así como el despliegue de infraestructura para dar soporte a sus futuras flotas.

Cabe apuntar que Slate Auto trabaja actualmente en el lanzamiento de su primer modelo. Se trata de una pick-up eléctrica de bajo coste (por debajo de 25.000 dólares) con capacidad de transformarse en SUV. Este modelo ya cuenta con 160.000 unidades reservadas y tiene previsto empezar a producirse a finales de 2026.

Enric Asunción, cofundador y consejero delegado de Wallbox, ha asegurado que “este acuerdo nos abre las puertas a un gran fabricante de largo recorrido que va a ser muy competitivo en el mercado norteamericano y que va a competir directamente con Tesla y otros fabricantes".

El ejecutivo ha añadido que dicho acuerdo "responde a nuestra nueva estrategia como compañía de focalizar nuestros esfuerzos operativos en aquellos mercados de mayor rentabilidad”.