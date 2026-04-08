La red de recarga pública en España ralentiza su desarrollo: un 24% está inoperativo y sólo un 8% es de alta potencia

El despliegue de la infraestructura de recarga pública en España empieza a ralentizarse. Y lo hace en un momento en el que las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) crecen y ya suponen una de cada cinco matriculaciones en el mercado patrio.

En el primer trimestre del año se instalaron un total de 2.005 puntos públicos de recarga eléctrica, lo que supone un crecimiento del 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

No obstante, este crecimiento es menor al experimentado en el primer trimestre de 2024 y 2025. Hace dos años, se instalaron 3.121 puntos, mientras que el año pasado se registró un total de 7.633 postes.

Con todo, la red pública en España alcanza los 72.150 cargadores. Ahora bien, dos premisas son fundamentales a la hora de atraer la demanda hacia el coche eléctrico: la operatividad y la potencia de carga, es decir, el tiempo que necesitaremos para recargar la batería.

Del total de puntos instalados durante los tres primeros meses del año, el 36,5% no estaba operativo por diversos motivos. En total, hay 17.703 postes que no están conectados a la red, lo que supone que casi uno de cada cuatro no está en funcionamiento.

La situación respecto a los puntos de recarga de alta potencia, es decir, aquellos con más de 150 kW de potencia, no es más boyante.

En los tres primeros meses del año se instalaron 524 postes con más de 150 kW, lo que equivale a un 30,4% menos en comparación con el primer trimestre de 2025.

En total, en España hay 5.675 puntos con una potencia superior a los 150 kW, lo que equivale a que un 7,8% de la red permite recargar los vehículos entre 10 y 27 minutos.

Dicho de otro modo, el 69% de la red de recarga pública española es de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de tres horas. En total, hay 49.402 postes con potencias inferiores a los 150 kW, siendo los de hasta 22 kW los más numerosos, con un total de 38.134 enchufes.

José López-Tafall, director general de Anfac, asegura que "actualmente, uno de cada cuatro puntos de recarga instalados no se encuentra operativo, lo que limita el potencial de la red, y pone de manifiesto la necesidad de agilizar los procesos administrativos y mejorar la interoperabilidad para optimizar su funcionamiento".

"Disponer de una red de recarga amplia, eficiente, de calidad y plenamente operativa es un elemento clave no sólo para reforzar el posicionamiento de España como referente en electromovilidad y avanzar en los objetivos de descarbonización, sino también para mantenernos a la vanguardia industrial en el vehículo electrificado", apunta el directivo.

Crece el mercado electrificado

La ralentización en la instalación de puntos de recarga contrasta con el incremento en las matriculaciones de vehículos electrificados.

En los tres primeros meses del año se comercializaron 68.627 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que supone un crecimiento del 59% en la comparativa interanual.

De este monto, 30.702 unidades correspondieron a vehículos eléctricos, un 39,3% más. Por su parte, 37.925 vehículos fueron híbridos enchufables, un 79,6% más en la comparativa interanual.

Pero esta ralentización también se produce tras un ejercicio 2025 en el que los fabricantes españoles de puntos de recarga recortaron sus ingresos un 8% tras reducir su producción un 7%. Eso sí, es importante remarcar que el 85% de la producción española de puntos de recarga se destinó a la exportación.