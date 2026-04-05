Es oficial: esta es la nueva señal S-128 que afecta a todos los conductores de autocaravanas situadas en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado varias modificaciones durante este primer trimestre de 2026. Entre los afectados se encuentran las autocaravanas y vehículos camperizados.

Y es que tras la pandemia cada vez son más los españoles que se animan a utilizar estos vehículos en días de desconexión o incluso como su vivienda principal.

Los datos no dejan duda: en 2015 había un total de 48.000 autocaravanas mientras que en 2026 la cifra asciende a 137.000 unidades.

Infografía de las indicaciones. DGT

Entre los cambios se encuentra la actualización de su Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o la incorporación de la señal S-128, la cual les afecta a todos ellos.

Esta indicación muestra a todos los usuarios los lugares específicos donde se debe realizar el vaciado de aguas residuales.

Con esta señalización se pretende mejorar la recopilación de los restos, fomentando su adecuada administración.

La nueva instrucción recoge a su vez que las autocaravanas pueden efectuar los mismos movimientos de parada y estacionamiento que cualquier otro vehículo, respetando a su vez las normativas concretas que establezca cada ayuntamiento.

Todo ello de acuerdo con la información detallada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13/03/2018. En esta se establece que cada municipio tiene la potestad para limitar los tiempos de estacionamiento.

A lo que se suma la prohibición de acampar excepto en las zonas autorizadas para ello. Y es que según el RACE, la sanción por estacionar en un lugar no autorizado asciende a los 6.000 euros si se hace en un espacio protegido.

Se considera acampar cuando el vehículo excede el espacio con sillas, toldos y mesas. La instrucción 08/V-74 de la DGT explica la regulación del estacionamiento de las autocaravanas.

Algo muy diferente son las multas por estacionamiento, las autocaravanas se consideran turismos habituales, por lo que las multas por sobrepasar las señalizaciones o estar mal estacionado van desde los 80 euros, pudiendo llegar a los 200 euros.

Por otro lado, los conductores de autocaravanas deben recordar la masa máxima autorizada. Esta viene indicada en la tarjeta de la ITV y en el manual del fabricante, incumplirlo supone una sanción que va desde los 301 euros hasta los 4.000 euros.

Ante este nuevo escenario normativo, revisar la masa máxima, localizar las nuevas señales S-128 para el vertido de residuos o diferenciar claramente entre estacionar y acampar son pasos obligatorios antes de arrancar el motor.