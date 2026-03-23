Omoda y Jaecoo prevén que sus concesionarios alcancen el 5% de rentabilidad en dos años gracias al alza de las ventas

Omoda y Jaecoo, firmas del grupo Chery, prevén elevar la rentabilidad de los concesionarios hasta alcanzar el 5% dentro de dos años.

Para entonces se prevé que las ventas de turismos nuevos en el mercado español superen los registros previos a la pandemia, cuando se comercializaron 1.258.260 unidades.

Una rentabilidad que, en el caso de ambas enseñas, se situó en el 3,4% al cierre de 2025, lo que supuso casi dos puntos más que la media del mercado, la cual se situó en el 1,5%. Así lo ha explicado hoy Leonardo Scarcelli, director de Desarrollo de Red y Formación de Omoda y Jaecoo en España, en un encuentro con los medios.

Para alcanzar dicho guarismo, Omoda y Jaecoo se apoyarán en la ampliación de los concesionarios, hasta llegar a los 115 este año, lo que supone 15 más que al cierre de 2025.

Pero también lo harán gracias al lanzamiento de nuevos modelos de negocio, como el de los vehículos de ocasión, denominado OJ Confidence.

Se espera que este nuevo negocio aporte el 20% de la facturación y el 20% de la rentabilidad.

Hasta la fecha, ambas enseñas basan su modelo de negocio en la comercialización de vehículos nuevos, la cual aporta el 65% de la facturación y el 40% de la rentabilidad de los concesionarios.

Pero también se apoyarán en la posventa, la cual aporta el 25% de los ingresos y aporta cerca del 50% de la rentabilidad.

Un negocio que, por ahora, no han podido explotar dado que el inicio de comercialización de ambas enseñas se remonta a hace dos años, por lo que los vehículos aún no han pasado por revisión.

Lepas, la nueva marca

Ahora bien, el grupo chino también desplegará a lo largo de este año una nueva marca: Lepas. Esta nueva enseña premium también contará con un despliegue en España.

Concretamente, se prevé que el año 2026 finalice con 50 puntos de venta de 25 inversores. De hecho, prevé que la marca cuente con 25 puntos de venta al final del verano.

Asimismo, el 90% de estos concesionarios que han apostado por la nueva marca también comercializan los modelos de Omoda y Jaecoo. De esta manera, la marca contará con espacios distintos en las mismas instalaciones.

Con todo, Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda y Jaecoo en Iberia, aseguró que el grupo alcanzaría este año una cuota de mercado del 4% en el mercado español.

En los dos primeros meses del año, la penetración en el mercado español de Omoda y Jaecoo se situó en el 2,9%, con 4.852 unidades matriculadas de ambas marcas, lo que equivale a un crecimiento del 75% en la comparativa interanual.

Cabe apuntar que ambas enseñas acumulan 40.000 unidades comercializadas en España desde su aterrizaje en el mercado patrio. Un aterrizaje que, en el caso de Omoda, se produjo a finales de febrero de 2024, mientras que el de Jaecoo se llevó a cabo en septiembre de 2024.