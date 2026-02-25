Tesla, a la cola de Europa en ventas: caen un 17% en un mercado eléctrico que crece un 14% y BYD le dobla en entregas

El ejercicio 2026 no ha empezado de la mejor manera posible para los fabricantes automovilísticos en Europa. En enero se comercializaron un total de 961.382 turismos, lo que supone un descenso del 3,5% en la comparativa interanual, según datos de la patronal europea de fabricantes de automóviles (Acea).

Un descenso que se explica por la atonía que vive el mercado del Viejo Continente. De hecho, esta caída fue más pronunciada entre los 27, dado que se matricularon 799.625 unidades, un 3,9% menos en la comparativa interanual.

En concreto, hay una marca cuyas ventas no dejan de caer: Tesla. La firma tecnológica estadounidense se sitúa ya como un actor residual, si bien es verdad que nunca fue una marca de volumen.

Las ventas de Tesla en Europa registraron un descenso del 17% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 8.075 unidades. Por decirlo de otro modo, tan sólo hubo dos fabricantes que vendiesen menos que Tesla: Honda y Mitsubishi.

Dicha cifra implica que la cuota de mercado eléctrico de Tesla en Europa es del 4,2%, lo que supone hasta 1,6 puntos porcentuales menos en la comparativa interanual.

Como ejemplo, vale la pena reseñar que las ventas de la compañía en Reino Unido cayeron un 50,7% en enero, dado que tan sólo comercializó 718 vehículos. Cabe apuntar que el mercado británico es el segundo más grande del continente.

Lo cierto es que el descenso fue más acusado en los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y Reino Unido, que en el conjunto del mercado comunitario.

En los mercados de la UE las ventas de Tesla tan sólo cayeron un 1,6%, hasta las 7.187 unidades comercializadas.

Pese a ello, la firma tecnológica de Elon Musk es la cuarta con menos ventas en el mercado comunitario.

Por otro lado, el gigante chino BYD, líder mundial en ventas de vehículos eléctricos en 2025, casi triplicó sus ventas en el Viejo Continente. En enero comercializó 18.242, un 165% más que en el mismo mes del año pasado.

El crecimiento es parejo en los distintos mercados, dado que las matriculaciones en la UE alcanzaron las 13.982 unidades, un 175,3% de crecimiento en la comparativa interanual. Con todo, BYD más que duplica los registros de venta de la tecnológica estadounidense.

De hecho, tan fuerte es la apuesta que está llevando a cabo BYD que se quedó a 1.012 unidades de superar a SAIC Motor, el fabricante chino con más ventas en el Viejo Continente gracias al desempeño de marcas como MG y Maxus.

Una situación, la de ser el fabricante chino con más ventas, que BYD ya ha logrado en la Unión Europea. El gigante chino aventajó en 192 matriculaciones a SAIC Motor. Para entender la situación, BYD ya supera en ventas en la Unión Europea a firmas como Jeep y se aproxima a las cifras de Seat, la cual vendió 14.136 unidades, un 1,5% menos en la comparativa interanual.

Los eléctricos crecen un 14%

El desempeño de Tesla coincide en un momento en el que las ventas de vehículos eléctricos en el Viejo Continente registran un incremento del 13,9% en la comparativa interanual. En enero se comercializaron 189.062 modelos de batería en toda Europa, lo que equivale a una cuota de mercado del 19,6%.

Sin embargo, la tecnología híbrida se mantiene como la más demandada en Europa. El pasado mes se matricularon 369.998 vehículos, lo que supone un 6,4% más que en enero de 2025. La cuota de mercado de este tipo de vehículos se sitúa en el 38,4%.

Ahora bien, la tecnología que experimentó un mayor alza en las ventas en enero fue la híbrida enchufable, con 99.654, un 32,2% más en tasa interanual. Pese a ello, el peso de esta tecnología se situó en el 10,3%.

Tanto las mecánicas diésel como las de gasolina continuaron su tendencia a la baja. En el caso del gasóleo, las ventas de este tipo de vehículos cayeron un 22%, hasta las 68.767 unidades y su cuota se sitúa en el 7,1%.

Mientras, las matriculaciones de modelos de gasolina cayeron un 25,7%, hasta las 216.148 unidades, lo que le permite contar con una cuota del 22,4%.