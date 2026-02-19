Recasens (Anfac): "Estamos perdiendo en España 400.000 coches de producción año a año, equivale a cerrar una planta"

La industria del automóvil en Europa vive un momento trascendental. En un momento de completa transformación hacia el vehículo eléctrico, el sector ve cómo su competitividad está en riesgo tras la llegada de los fabricantes chinos.

Así lo ha explicado hoy Josep María Recasens, presidente de la patronal de los fabricantes de automóviles y camiones (Anfac) en el VI Foro, denominado 'El momento de Europa'.

"Europa es la región donde menos se vende y se produce. El concepto de proteccionismo juega un papel importante. Europa no está protegida y por ello nos debilitamos y se producen menos coches", ha apuntado el también presidente del Grupo Renault en España.

"Estamos perdiendo 400.000 coches de producción en España año tras año, eso significa una planta cerrada al año", ha reconocido el directivo.

"Tenemos un mercado en España potente que creció un 12,9% el año pasado, tenemos un mercado europeo estancado y vemos cómo las producciones de las fábricas bajan", ha añadido Recasens.

El ejecutivo también ha defendido que hay que impulsar las políticas industriales. Ahora bien, en lo relacionado con el paquete automovilístico de Bruselas, Recasens ha aseverado que "detrás de este paquete hay un elefante que se llama contenido local".

En su opinión, "nadie duda que en Europa tenemos que impulsar políticas que impulsen el contenido local, pero no estamos todos de acuerdo en cuál tiene que ser la receta que impulse el contenido local".

"La realidad es que si sólo protegemos las baterías, la cadena de suministro es incapaz de suministrar la cantidad de vehículos que se comercializan en Europa. Eso nos obliga a buscar baterías en otro sitio", ha comentado el directivo.

"El vehículo eléctrico, nos guste o no, es el vector que va a converger todas las tecnologías del futuro. Está claro que si no participamos no vamos a ser competitivos", ha explicado Recasens.

2.355 millones invertidos

De otra parte, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha asegurado que "nuestro objetivo es que se construya una gran cadena de valor en España y en Europa. Y a ello dedicamos nuestros esfuerzos".

De hecho, el ministro ha aseverado que en los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) "hemos invertido 2.355 millones de euros para la transformación productiva".

De hecho, Hereu ha afirmado que "esta semana se han resuelto 134 millones que van a empresas de componentes para ayudar a la transformación productiva".

Concretamente, se trata de la línea de cadena de valor (Sección B) dentro de la cuarta convocatoria del Perte VEC. La propuesta incluye la concesión de ayudas a 34 proyectos que contribuirán al desarrollo del sector y al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y digital.

"Espero y deseo que este año aumenten la producción y las ventas y que Europa se anime a partir también de medidas de la Comisión Europea para fortalecer nuestro mercado", ha sostenido el ministro.

"Estamos en un proceso para liderar la automoción. España no será espectadora, sino agente activo porque pretende liderar esta gran transformación", ha sentenciado el ministro de Industria y Turismo.