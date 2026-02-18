El nuevo coche eléctrico 'Made in Spain' ya tiene precio: costará menos de 20.000 € y tendrá materiales ecológicos

Se rompe la barrera de la automoción sostenible en España. A día de hoy, es habitual que las plantas de fabricación de coches estén fuera de la península, por lo que, que una nueva empresa con sello nacional fabrique un novedoso coche, se convierte en un hecho más que relevante.

Liux es una joven startup nacida en 2021 en Alicante, cuyos fundadores, Antonio Espinosa de los Monteros y el ingeniero David Sancho, buscan transformar la industria de la automoción mediante un enfoque sostenible, con lo que buscan reducir el impacto medioambiental.

La fábrica, ya casi operativa, estará situada en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en una planta de 6.000 metros cuadrados, donde se invertirán 30 millones de euros prorrateados en cinco años. En este nuevo proyecto se dará trabajo a 485 personas, de los cuales 185 serán de manera directa.

Su primer coche

Liux Big, es el primogénito de la marca. Se trata de un biplaza diseñado para la movilidad urbana, dentro de la categoría L7e, lo que supone que es un cuadriciclo ligero eléctrico, por lo que se podrá conducir a partir de los 16 años con el permiso de circulación AM.

En su modelo más básico el precio se encontrará en los 18.000 euros, posicionándose como una nueva alternativa para los conductores españoles.

Un factor que caracterizará a este vehículo son sus materiales ecológicos. Por ejemplo, su carrocería está hecha mediante fibras de lino reciclables, mientras que sus baterías son modelables. Lo que quiere decir que se cargan mediante un sistema de gestión dividido en módulos, el cual controla de manera individual cada celda dentro de ellos.

Esta batería tendrá dos versiones disponibles, la primera será de de 15 kWh con 175 kilómetros de autonomía, mientras que la segunda contará con 20 kWh, que alcanzará a recorrer 230 kilómetros sin recargar.

Con este diseño, su objetivo no es otro que la reducción al máximo de los consumos, lo que a su vez reduce la huella de carbono en un 80%, si se compara con un coche habitual. Algo a destacar y de lo que están orgullosos.

Liux estará interesado en expandir su mercado más allá de las fronteras españolas, llegando a Francia o Italia. Este modelo, pensado para entornos urbanos, parece que va a ser uno de los grandes protagonistas de las ciudades muy pronto, convirtiéndose en una opción para la movilidad de los más jóvenes.