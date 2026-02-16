China y Corea impulsan las ventas mundiales de vehículos con pila de hidrógeno en 2025 tras dos años seguidos de caídas

La demanda mundial de vehículos propulsados por pila de combustible de hidrógeno (FCEV, por sus siglas en inglés) registró un incremento el año pasado. Concretamente, las ventas de este tipo de vehículos crecieron un 24,4% en la comparativa interanual.

Ahora bien, es importante tener presente que se trata de una tecnología incipiente y que su desarrollo aún está en unas primeras fases de expansión. Con todo, el año pasado se comercializaron en el mundo un total de 16.011 unidades, según datos de SNE Research.

Dicho crecimiento estuvo impulsado por los registros que acumularon China y Corea del Sur, países que han apostado por esta tecnología. De hecho, gracias a las ventas en estos países, 2025 rompió la racha negativa que acumulaba esta tecnología durante los dos últimos años.

Pese al incremento en las matriculaciones, estas cifras aún se sitúan lejos de las registradas en 2022, cuando se comercializaron 20.704 vehículos en todo el mundo, la mejor cifra hasta la fecha.

Ahora bien, hay dos países que acapararon nueve de cada diez ventas durante el año pasado: China y Corea del Sur. En el caso del gigante asiático, las ventas experimentaron un crecimiento del 9,6% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 7.797 unidades.

Es decir, el 48,7% de todas las ventas mundiales de vehículos con pila de combustible de hidrógeno se realizaron en el gigante asiático. Cabe apuntar que China apuesta por esta tecnología en los vehículos comerciales, no en los turismos.

Un crecimiento que se explica por la premura que se dieron los compradores chinos a la hora de adquirir este tipo de vehículos. Una situación que obedece a que la exención de los tributos por la compra de coches de nueva energía se redujo este año.

Hyundai impulsa a Corea

En el caso de Corea del Sur, las ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en 2025 aumentaron un 84,4% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 6.802 unidades. Es decir, el mercado surcoreano acaparó el 42,5% de las ventas mundiales, lo que supone 13,8 puntos porcentuales más que el año anterior.

Dicho crecimiento se explica por el lanzamiento de la segunda generación del Hyundai Nexo, modelo de pila de hidrógeno de combustible.

De hecho, las ventas mundiales de modelos con pila de combustible de hidrógeno por parte de Hyundai crecieron un 78,9% el año pasado, hasta alcanzar las 6.861 unidades.

Así, la compañía surcoreana se situó como la firma que acumuló más ventas de modelos de pila de combustible en todo el mundo, con una cuota de mercado del 42,9%, hasta 13,1 puntos porcentuales más que el ejercicio anterior.

Caídas generalizadas

En el resto del planeta, las ventas de vehículos con pila de combustible de hidrógeno registraron caídas. Y es que la falta de infraestructura de recarga imposibilita la expansión de la demanda de este tipo de tecnología.

En Europa, las ventas de vehículos de pila de combustible cayeron un 23,1% en la comparativa interanual, hasta las 566 unidades. Ello implica que el Viejo Continente logró una cuota de mercado del 3,5%, lo que supone 2,2 puntos menos que el ejercicio anterior.

Japón tampoco pudo esquivar las caídas. En el país del sol naciente se matricularon en 2025 un total de 430 unidades de vehículos con pila de combustible, lo que supuso un descenso del 37,3% frente al ejercicio anterior. La cuota de mercado mundial de Japón también se redujo en 2,6 puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,7%.

Tampoco pudo ayudar a Japón las ventas de Honda, que comercializa el CR-V e:FCEV en su mercado doméstico y en EEUU. La multinacional nipona logró comercializar 185 unidades de este modelo, lo que le supuso acaparar el 1,2% de las entregas mundiales.

La razón que explica este descenso en las ventas de este tipo de vehículos en Japón se encuentra en Toyota. El mayor grupo automovilístico en producción y comercialización de vehículos vio cómo sus entregas de modelos de pila de combustible cayeron un 39,1%, hasta las 1.168 unidades.

Es importante tener presente que Toyota cuenta con dos modelos de pila de combustible de hidrógeno: Mirai y Crown. Lo cierto es que Toyota registró caídas en las ventas de este tipo de modelos a lo largo de todo el año.

Estados Unidos logró matricular una unidad de vehículos con tecnología de pila de combustible de hidrógeno al día durante el pasado año. Unos registros exiguos que supusieron un descenso del 37,7% en la comparativa interanual. La cuota de mercado mundial que acaparó EEUU se redujo en 2,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,3%.

Con estas cifras, SNE Research considera que el mercado mundial de vehículos con pila de combustible este año estará determinado por la expansión de la infraestructura de recarga, los subsidios y si los proyectos piloto centrados en los vehículos comerciales pueden transformarse en operaciones sostenibles en vez de seguir siendo distribuciones puntuales.