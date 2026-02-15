Es oficial: la DGT crea un proyecto piloto para compartir coches, los conductores ganan 160.000€ por sus trayectos

En Madrid, miles de personas comparten vehículo a diario para ir al trabajo, universidad o incluso viajes. En los últimos meses, 27.000 personas en la comunidad se ponen de acuerdo para los transportes, según los datos proporcionados por TRIBU, una conocida plataforma de movilidad, que afirma que sus usuarios han recorrido cuatro millones de kilómetros en coche compartido.

La plataforma asegura también que, si tan solo el 10% de los vehículos que circulan por la A-6 y A-2 se compartieran, "se ahorrarían millones de euros y miles de horas de tráfico. Este incremento se produce en un momento de transformación, en el que la DGT (Dirección General de Tráfico) ha tomado la decisión de modificar la normativa del carril bus VAO situado en la A-6 por las quejas de los conductores ante la multitud de atascos que se generan en este lugar, eliminando la ventaja para los eléctricos e híbridos si solo viaja una persona.



Respecto a la economía, recalcan desde la plataforma que "ya ha generado más de 160.000 euros en incentivos económicos para sus usuarios". A ello se une la reducción de las emisiones contaminantes. Se ahorran más de 2.400 MWh de energía, o lo que es lo mismo, el consumo anual de 640 viviendas, eliminando 220 toneladas de CO2.

Firma del proyecto. DGT

La DGT impulsa el proyecto '28027 Comparte coche'. Se trata de una iniciativa piloto en colaboración público-privada con la empresa mencionada que comenzó el pasado 19 de enero. A él se han sumado Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, ASISA y la propia DGT.

Según revela la Institución, el 72% de los siniestros laborales son por tráfico, de los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo.Tanto Pere Navarro como la fundadora de TRIBU han coincidido en que el futuro del transporte en las ciudades se centrará en el transporte público y en el vehículo compartido.

Navarro ha destacado que “el modelo de movilidad compartida es una herramienta clave en nuestras ciudades y fundamental para optimizar el uso del espacio público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del transporte”.

Asimismo, ha añadido que “los proyectos de colaboración público-privada son esenciales para desarrollar soluciones integradas de movilidad, mejorar las experiencias de los usuarios y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles, inclusivos y eficientes”.

La plataforma se encargará de la gestión tecnológica facilitando la organización, los trayectos y la inscripción de los usuarios, mientras que la DGT pone a disposición 30 plazas de aparcamiento en sus instalaciones para todas aquellas personas usuarias, cuando no se dispongan de plazas en sus propias empresas. Con esta propuesta se unen 5.000 trabajadores.