Un mecánico no se corta y señala un fallo común en el aire acondicionado: "21 años con mi coche y siempre he hecho esto"

El 45% de los vehículos que acuden al taller tienen más de 15 años, mientras que las revisiones preventivas dejan de ser un factor de peso para los conductores, representando tan solo un 36% de las visitas según los datos de GANVAM.

Los datos evidencian que los mantenimientos han pasado a un segundo plano, sin embargo algunos de ellos son fundamentales e incluso los puede hacer uno mismo, este es uno de los casos que toma más relevancia ahora, en invierno.

Juanjo Jiménez, mecánico, expone desde sus redes sociales (@jacutomotivetop) cómo alargar la vida útil de este sistema con tan solo un sencillo paso.

Un mantenimiento sencillo

La clave se encuentra en el botón del propio aire acondicionado, y es que aunque este esté activado, lo que no debe estar siempre en funcionamiento es el compresor.

Un sistema que en la mayoría de los vehículos se activa con el botón A/C, y que debería estar en OFF. "21 años con mi coche y siempre he hecho este truco", afirma.

El habitáculo tendrá el mismo calor esté encendido o no, pero la diferencia es que de este modo el compresor no va a sufrir un desgaste prematuro, "que es bastante caro", revela.

Su cambio puede llegar a costar hasta 600 euros, en un taller ultimara, aunque puede ser mayor en los talleres oficiales.

Además, según confirma el experto con este sencillo paso el coche "gastará menos". A su vez, asevera que no es positivo dejar el aire acondicionado apagado durante todo el invierno, pero lo que es muy positivo activar el compresor durante 30 segundos o un minuto.

Al hacerlo, se permite la circulación del gas y no se quede estanco, de este modo se evitarán averías innecesarias por las que sí o sí ya habrá que acudir al taller. "A este coche solo se le ha sacado el gas dos veces para hacer limpieza de circuito", declara.

Según señala el mecánico, del vehículo en cuestión, nunca se le ha tenido que cambiar ni arreglar nada de este sistema, cuando es normal que concretamente ese modelo acuda al taller por el aire acondicionado, de ese modo recalca la fiabilidad de su consejo.