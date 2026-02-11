'Mujeres Conductoras', la última iniciativa de Uber: permitirá a las pasajeras elegir el género de quien está al volante

Uber ha lanzado en España una iniciativa que promete cambiar la experiencia de viaje para muchas mujeres: 'Mujeres Conductoras', un servicio que permitirá a las pasajeras solicitar viajes exclusivamente con conductoras.

La compañía busca así ofrecer mayor seguridad, comodidad y control, tanto a las usuarias como a las conductoras que forman parte de la plataforma.

El servicio se activa desde la app y estará disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca, con el objetivo de seguir ampliándose progresivamente a otras ciudades del país.

Además, las conductoras podrán optar por la funcionalidad 'Preferencia por Pasajeras', que les permite aceptar únicamente solicitudes de mujeres si así lo desean.

Esta opción puede activarse o desactivarse en cualquier momento, brindando flexibilidad y control sobre sus viajes. Uber asegura que los precios se mantienen idénticos a los de 'UberX', por lo que la medida no implica un coste adicional para las usuarias.

La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento de la presencia femenina en la plataforma española. Según datos de Uber, las mujeres representan alrededor del 8% de los conductores, cifra que ha aumentado de forma sostenida.

En 2025 se registró un incremento del 40% y, en los últimos cinco años, la cifra se ha duplicado de media año tras año, mostrando un avance constante hacia una mayor presencia femenina en el sector.

Madrid concentra más de la mitad de las conductoras, seguida de Valencia y Sevilla, reflejando un impulso real por promover la participación femenina en un sector históricamente dominado por hombres.

A nivel internacional, Uber ha enfrentado críticas por problemas de seguridad y agresiones sexuales, lo que ha generado presión para ofrecer soluciones que aumenten la sensación de seguridad de las usuarias.

Con 'Mujeres Conductoras', la empresa busca responder a estas demandas, ofreciendo viajes más cómodos y confiables sin modificar la experiencia básica de la app.

No obstante, la iniciativa también genera debate: mientras que algunos la consideran una herramienta efectiva para reducir riesgos, otros opinan que podría contribuir a estigmatizaciones o desigualdades en el mercado laboral de VTC.

Aun así, Uber parece decidido a consolidar este servicio como una opción más dentro de su oferta, combinando seguridad, inclusión y diversidad.