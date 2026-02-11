1.300 km de autonomía y 279 CV de potencia : España recibe el nuevo Omoda, un SUV híbrido enchufable chino

El Grupo Chery ya es un habitual en las carreteras españolas, el consorcio chino con sus marcas Omoda y Jaecoo se ha ganado un hueco en nuestro parque móvil. En su primer año consiguieron 10.000 ventas, según afirma Europapress. Incluso se ha colado en el ranking de los más destacados en el mes de enero de 2026, en cuanto a híbridos enchufables con el Omoda 9, con el que se matricularon 303 unidades y detrás de él se encuentra el Lynk & Co 01 con 278 unidades, según los datos de Ideauto.

En esta ocasión Omoda presenta su nuevo buque insignia del que ya se conocen algunos datos técnicos y aspecto antes de su lanzamiento comercial, que tendrá lugar en el segundo trimestre del año. Se trata del modelo L8, un SUV híbrido enchufable que promete tener una autonomía mixta de hasta 1.300 kilómetros.

Ha sido desarrollado sobre la nueva plataforma LEX, una arquitectura diseñada para vehículos multienergía para una conducción avanzada sin renunciar a la eficiencia. Da soporte a las fuentes de propulsión, para comprobar su fiabilidad, se ha probado su funcionamiento estando desde -45 ºC hasta 80 ºC, en entornos de humedad con pendientes pronunciadas, con lo que pretenden garantizar su fiabilidad en todo tipo de escenarios.

Imagen del motor de un vehículo de Omoda. Gettyimages

Este vehículo híbrido enchufable tendrá un motor de combustión de 1.5 turbo que se une al sistema de transmisión de última generación mediante DHT, mediante el que se optimiza la interacción entre motores eléctricos y de combustión, coordina el par motor eliminando los retardos. Con toda su potencia combinada es capaz de alcanzar los 205 kW (279 CV) y un par máximo de 365 Nm.

Tras su presentación, se incluirá una versión con tracción total AWD, sistema que distribuye la potencia a las cuatro ruedas, ya que en muchos híbridos modernos las ruedas delanteras son movidas por un motor térmico y uno eléctrico, mientras que las traseras cuentan con un motor independiente, con ello se mejora la eficiencia y se elimina el túnel de transmisión central.

En el habitáculo los pasajeros dispondrán de un sistema digital basado en el chip 8155, un procesador con conectividad avanzada que será el cerebro de los mecanismos. El L8 dispondrá de control por voz y 20 sistemas ADAS, se incluyen funciones de aparcamiento automático y remoto.También se podrá ver que su interior se encuentra inspirado en paisajes naturales y materiales orgánicos y no podía faltar una gran pantalla protagonista del diseño.

Por supuesto, su exterior tendrá un aire moderno inspirado en la agilidad y precisión de un leopardo 'Leopard Aesthetics' con sus faros verticales en la parte delantera y luces en forma de 'V', acompañadas por una banda luminosa continua. Además el usuario podrá decidir las llantas de 19 o 20 pulgadas.

Sus dimensiones y espacio serán dignos de un SUV con 4.688 mm de longitud, 1.871 mm de anchura y 1.689 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.800 mm, con un maletero de 507 litros.Para completarlo, se incluyen asientos con masaje y ventilación para que sus pasajeros puedan disfrutar de todo el confort posible.

Y aunque no se conoce su precio, con 1.300 kilómetros de autonomía podría ser el argumento que muchos compradores necesitan para decidirse y aunque aún queda para el aterrizaje de este buque promete tener gran expectación en el mercado.