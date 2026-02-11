La Guardia Civil avisa de controles a cualquier hora y multará con 30.000€ a quienes los alerten en Waze o Telegram

Hoy 11 de febrero, nos encontramos en el ecuador de la campaña de vigilancia especial que desarrolla la DGT (Dirección General de Tráfico) desde el pasado día nueve hasta el próximo 15 de febrero en todas las vías del territorio nacional.

En la pasada campaña se controlaron 42.892 vehículos, de los cuales 7.819 fueron conductores de camiones y autobuses denunciados al no cumplir la normativa, o lo que es lo mismo, el 18,23% de los supervisados, fueron sancionados.

Entre los aspectos en los que más se está incidiendo son la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada. A lo que se suma la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas y la utilización del teléfono móvil, entre otras.

Lucha contra los avisos de radares

Muchos conductores tienen la costumbre de alertar cuando se topan con un radar, desde que se alertaba con los faros. Aunque, como todo ha evolucionado y las nuevas formas de enterarse, han pasado a ser las redes.

Esta técnica es denominada "método gallego" ya que durante la época de pandemia los habitantes de esta comunidad avisaban al identificar un control de la Guardia Civil. La propia DGT tomó cartas en el asunto amenazando con controles en las redes para sancionar a quienes daban esos avisos. Estos conductores se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros por poner en riesgo un operativo policial.

El objetivo de esta campaña es controlar que los vehículos circulen en condiciones óptimas, al igual que sus conductores. La DGT pide prudencia, evitando distracciones. Algo en lo que no ayudan los temporales por los que está pasando la península, por lo que aún más en estas circunstancias es vital prestar la máxima atención.

A su vez, recalcan varios factores de riesgo ya que en España los camiones con más de 3.500 kg de masa máxima autorizada se vieron implicados en 3.653 siniestros en 2024, la mayor parte de ellos fueron en vías interurbanas en un 74% de las ocasiones, mientras que el 26% de ellos fueron en vías urbanas. En ellos fallecieron un total de 39 personas, 16 menos que en 2019, pero aumentando a 204 los fallecidos que eran terceros.

En los resultados de la última vigilancia realizada a camiones y autobuses, el organismo pudo sacar algunas conclusiones. La campaña se realizó entre el 17 y 24 de febrero interceptando a un total de 42.892 vehículos de los cuales 7.819 conductores de camiones y autobuses fueron denunciados.

Entre las infracciones más recurrentes se registraron las relacionadas con las Inspecciones Técnicas, a lo que se suma no respetar los tiempos de descanso, los excesos de peso, cargas mal distribuidas o no hacer uso del cinturón de seguridad.