Bosch recorta su beneficio un 45% en 2025 por los aranceles, las menores ventas y las previsiones de ajuste laboral

Bosch, la multinacional alemana de componentes de automoción, cerró el ejercicio 2025 con una merma en su beneficio operativo. La compañía logró un resultado operativo de 1.700 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 45% en comparación con el ejercicio anterior.

Una merma que se explica por "el débil entorno económico y unas condiciones de mercado cada vez más exigentes", según ha reconocido la compañía.

De hecho, añade que "el resultado se vio afectado negativamente por la falta de márgenes debido a las menores ventas, así como el aumento de aranceles y las importantes provisiones destinadas a los ajustes estructurales necesarios y las medidas de personal asociadas".

Cabe recordar que Bosch anunció el pasado mes de septiembre el despido de 13.000 trabajadores hasta 2030, guarismo que equivale al 5% de la fuerza laboral mundial de la compañía.

A nivel laboral, la compañía prescindió el año pasado del 1,3% de su plantilla en comparación con 2024, lo que equivale a 5.400 trabajadores menos, hasta situarse en los 412.400 empleados.

En lo que a rentabilidad operativa se refiere, esta sufrió un retroceso de 1,5 puntos porcentuales en la comparativa interanual, hasta situarlo en el entorno del 2%.

La facturación de la compañía aumentó ligeramente hasta los 91.000 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 0,8% en la comparativa interanual. Todas las áreas de negocio experimentaron incrementos en las ventas, a excepción del área de bienes de consumo, la cual sufrió un retroceso del 1,9%, hasta los 19.900 millones de euros.

El área Tecnología de la Energía y la Construcción generó unas ventas de 8.400 millones de euros. A pesar de una actividad constructiva moderada, los ingresos por ventas aumentaron un 12,3 %.

La división de Movilidad facturó 56.000 millones de euros, lo que supuso un ligero avance del 0,3%, mientras que el área de Industria Tecnológica registró un alza en el negocio del 0,9%, hasta los 6.500 millones de euros.

Europa, mercado a la baja

El negocio en el Viejo Continente se resintió el año pasado. Los ingresos que aportó Europa se situaron en los 44.200 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,6% en la comparativa interanual.

Ahora bien, los ingresos en Alemania, su mercado doméstico, aumentaron un 2,1% el año pasado, hasta los 18.000 millones de euros.

De hecho, el mercado teutón aportó una quinta parte de la facturación total de la compañía.

En América, los ingresos por ventas aumentaron un 3,6% en la comparativa interanual, hasta los 18.500 millones de euros, mientras que la facturación en Asia Pacífico registró un alza del 1,2%, hasta los 28.300 millones de euros.

Previsiones 2026

De cara al ejercicio en curso, Bosch no prevé una mejora de la situación. Markus Forschner, miembro del consejo de administración y director financiero de Bosch aseguró que "probablemente, la presión competitiva y de precios aumentará aún más y el incremento de los aranceles tendrá su impacto completo por primera vez".

De hecho, el objetivo de Bosch es alcanzar un margen operativo del 7% en 2027 "como muy pronto".