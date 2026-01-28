Jeep se marca el objetivo de incrementar sus entregas un 20% en España en 2026 con la llegada de dos nuevos eléctricos

Jeep, la marca estadounidense del grupo Stellantis, cerró un ejercicio 2025 marcado por la estabilidad. La automovilística norteamericana matriculó en España un total de 10.355 vehículos, lo que supuso un avance del 0,7% en la comparativa interanual.

Dicho incremento en las matriculaciones se explica por el buen desempeño que se tuvo tanto en el canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, como en el canal empresa con alzas en las ventas del 19% y del 23%, respectivamente.

Ahora bien, buena parte de culpa de que Jeep lograse mantener las ventas el año pasado la tiene el Avenger, el modelo de entrada a la gama. Tan importante es para la compañía, que el año pasado acaparó tres de cada cuatro matriculaciones de Jeep.

En total se comercializaron 7.965 unidades del Avenger, lo que supuso un incremento del 26,3% frente al año anterior. Además, el 23% de cada una de estas ventas correspondió a unidades eléctricas.

Lo cierto es que de cara al ejercicio en curso Jeep prevé que sus matriculaciones en el mercado patrio crezcan un 20%. De hecho, Paulo Carelli, director de Jeep en España y Portugal, aseguró que se tratan de unas "previsiones conservadoras", debido a "la llegada de nuevos actores en el mercado".

Nuevos modelos

Además del Avenger, el cual también incorporará una mecánica eléctrica con tracción total, Jeep se apoyará en el lanzamiento de dos nuevos modelos eléctricos para el segmento D-SUV.

Se trata del Jeep Wagoneer S, un modelo con una potencia de hasta 600 CV, con 800 Newton metros (Nm) de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 3,5 segundos.

Jeep Recon, el modelo eléctrico con tracción 4x4 permanente. Jeep

Pero también aterrizará en el segundo semestre la llegada del Jeep Recon, un modelo con una potencia de hasta 400 CV, un par motor de 650 Nm y tracción 4x4 permanente.

Este año la compañía contará también con el nuevo Jeep Compass, el cual llega con versiones de microhibridación, híbrida enchufable y completamente eléctrica.

Con todo, Jeep mantendrá su oferta multitecnología, que va desde los modelos de combustión hasta los eléctricos y abarcará el 63% del mercado.