200 euros de multa y cuatro puntos del carné: el error de llevar tan solo la Baliza V-16 en el coche

Tras la confirmación de que el pasado 1 de enero la Baliza V-16 pasó a ser el dispositivo obligatorio para la preseñalización en caso de emergencia o avería, ha habido algunas polémicas, como es el caso de aquellos que adquirieron la luz sin geolocalización, por lo que ese dispositivo no les sirve en caso de urgencia y de igual manera, serán multados con 80 euros sin pérdida de puntos.

Por esa razón, los conductores han tenido que dejar de utilizar los triángulos de emergencia en caso de sufrir una incidencia. En este contexto muchos se pueden preguntar si utilizarlos como señalización previa es beneficioso o si este acto podría ser castigado con una sanción. Es algo de lo que aún no tenemos información concreta por parte de la DGT (Dirección General de Tráfico), por lo que tendremos que esperar una respuesta.

¿Entonces cuál es la razón de los 200 euros de sanción? Bien, la respuesta reside en el modo en el que se abandona el vehículo en este tipo de circunstancias. Se considera como una infracción grave situarse en la vía sin chaleco reflectante, pero no queda ahí, ya que al conductor se le retirarán cuatro puntos del permiso de circulación.

Implantación del dispositivo

Según declara la propia DGT, alrededor de 25 personas son atropelladas en las carreteras tras haber bajado de su vehículo, por ello la nueva normativa tiene como objetivo reducir los riesgos, así como la exposición de los conductores.

Los datos que se emiten son completamente anónimos, tan solo se conoce la ubicación del vehículo cuando el dispositivo esté conectado sin necesidad de ninguna aplicación ni datos personales, además de no ser necesario pagar cuotas por su uso.

En cuanto a los vehículos obligados a portar este dispositivo, son los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, aunque no es obligatorio, sí que es muy aconsejable, según afirman.

La baliza V-16 funciona mediante una fuente de alimentación interna que varía según el modelo adquirido, pero en todos los casos debe asegurar un funcionamiento de un mínimo de 30 minutos continuados tras su activación, mientras que en reposo su autonomía debe ser de 18 meses. Como prevención, se recomienda sustituir las pilas cada año como mínimo.

En caso de un viaje al extranjero, el dispositivo será válido para vehículos españoles; también lo será cuando estos circulen por los países firmantes en la Convención de Viena.

Sin embargo, estos territorios podrán exigir un dispositivo de señalización para la circulación por sus carreteras; en los demás países europeos sigue siendo obligatorio el uso de los triángulos de emergencia. La geolocalización solo se encuentra disponible dentro del territorio español.