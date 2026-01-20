Renault eleva sus ventas mundiales un 3,2% en 2025 por el auge de la tecnología híbrida y eléctrica en Europa

Renault cerró el año pasado con un incremento en sus ventas en todo el mundo. La firma del rombo logró comercializar 1.628.030 vehículos en todo el mundo, lo que equivale a un crecimiento del 3,2% en la comparativa interanual.

Un resultado que logró gracias al incremento de sus ventas de turismos en Europa, región principal de su negocio automovilístico, así como en los mercados internacionales, donde la compañía centra ahora su fase de expansión.

En lo que a Europa respecta, las ventas de Renault alcanzaron las 1.004.000 unidades, lo que equivale a un ligero recorte del 0,5% en la comparativa interanual. En lo que a turismos respecta, las matriculaciones aumentaron un 7,4%, hasta alcanzar las 750.600 unidades. Una cifra que le permitió alcanzar una cuota de mercado del 5,7%, lo que supone 0,3 puntos porcentuales más frente al ejercicio anterior.

Dicho crecimiento se explica por la oferta de modelos híbridos, la tecnología más demandada en el Viejo Continente, así como por el fuerte empuje de sus modelos 100% eléctricos. De hecho, ambas tecnologías acapararon el 58,5% del total de las ventas hechas por Renault en Europa.

Las ventas de modelos híbridos alcanzaron las 287.374 unidades, lo que supone un crecimiento del 17% en comparación con el ejercicio anterior. Así, el 38,3% de las matriculaciones realizadas en Europa por la multinacional francesa correspondió a modelos híbridos.

Cabe apuntar que la multinacional gala ya ha comercializado alrededor de un millón de vehículos completamente híbridos desde 2020, año en el que lanzó al mercado esta tecnología.

Además, Renault se situó como la segunda automovilística con más ventas de modelos híbridos en Europa, por detrás de Toyota.

Pero este logro también se apoya en la acogida que ha tenido en el mercado el Renault Symbioz, modelo fabricado en la planta de Valladolid. De este modelo se han matriculado desde su lanzamiento en verano de 2024 un total de 88.523 unidades en Europa.

Ahora bien, la tecnología 100% eléctrica también registró alzas durante el año pasado en Europa. Así, Renault matriculó el año pasado en el Viejo Continente un total de 151.939 vehículos eléctricos, lo que equivale a un crecimiento del 72,2% en la comparativa interanual.

De esta manera, una de cada cinco entregas de Renault en Europa fue de modelos eléctricos.

No obstante, la mayoría de estos modelos eléctricos corresponde a vehículos comerciales, dado que el 20,2% de las ventas eléctricas correspondió a los turismos.

Caen los comerciales

En lo que a las ventas de vehículos comerciales a nivel mundial se refiere, Renault las redujo un 16,5% en la comparativa interanual.

Esta merma se explica por la caída general del mercado, en un 8,3% frente al ejercicio anterior, a la retirada progresiva del Renault Express y al aumento gradual de la nueva gama Master.

Alzas fuera de Europa

Desde finales de 2023, Renault le ha dado una importancia cada vez mayor a sus mercados fuera de Europa. En total, la compañía del rombo elevó un 11,7% sus entregas fuera de Europa.

Latinoamérica se situó como la segunda región más importante en ventas para Renault, con 272.600 vehículos comercializados, lo que supuso un crecimiento del 11,3% en la comparativa interanual gracias al éxito del Kardian.

Entre los mercados más importantes de la región destacan Brasil, con 132.000 matriculaciones, Argentina (59.000), Colombia (34.000) y México (33.000).

En el mercado otomano, donde Renault fue la marca más vendida, Renault logró vender 144.331 vehículos, lo que equivale a un alza del 8% frente al ejercicio anterior.

Asimismo, en Corea del Sur, otro mercado en el que Renault tiene presencia, las entregas aumentaron un 55,9% en tasa interanual, hasta las 52.300 unidades.

En Marruecos, las matriculaciones de Renault crecieron un 44,8% en tasa interanual, hasta las 41.100 unidades, impulsadas por el éxito del Kardian.

Cabe recordar que Renault presentó a finales de 2023 la estrategia International Game Plan 2027, en la que invertirá 3.000 millones de euros para el lanzamiento de ocho modelos hasta 2027 en los mercados fuera de Europa.