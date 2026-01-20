Dacia hace historia en Europa: bate récords de venta en 2025 y supera los 10 millones de entregas tras 21 años

Dacia, la firma rumana del Grupo Renault, logró el año pasado sus mejores resultados de venta en Europa. La multinacional logró comercializar en el Viejo Continente un total de 697.498 vehículos, lo que supone un récord, así como un crecimiento del 3,1% en comparación con el ejercicio anterior.

Con estas cifras, Dacia supera los 10 millones de vehículos comercializados desde 2004, año en el que lanzó al mercado el Logan, ya bajo la batuta del Grupo Renault, quien la adquirió en 1999.

Con todo, la multinacional rumana logró en Europa una cuota de mercado récord en turismos y vehículos comerciales del 4%, lo que supone un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2024. De hecho, la firma se mantiene como la décima más vendida en el ranking europeo.

Estos resultados se lograron gracias a los cinco modelos de la marca, los cuales se caracterizan por su competitividad en los precios, algo que no abunda en el mercado automovilístico europeo.

Es lo que sucede con el Sandero, modelo que acaparó más de cuatro de cada diez ventas de la compañía. En total, se comercializaron 289.295 unidades, lo que equivale a un descenso del 6,5% en comparación con el ejercicio anterior.

Pese al descenso en ventas registrado por el Sandero, este modelo ya ha superado los 3,5 millones de unidades comercializadas desde que se lanzó al mercado, allá por 2007.

De hecho, el Dacia Sandero acumula nueve años consecutivos como el modelo más vendido en el canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, en Europa.

Una posición que en España ocupa de forma ininterrumpida desde 2013. Ahora bien, el Dacia Sandero acumula tres años consecutivos como el modelo más comercializado de todo el mercado patrio.

Tras el Sandero se situó el Duster. Un modelo cuyas entregas el pasado año también sufrieron un retroceso del 9,8%, hasta situarse en las 193.974 unidades.

El tercer modelo que logró más ventas fue el Jogger, pese a que estas registraron una caída del 23,6%, hasta las 73.695 unidades.

Para paliar esta caída en ventas de los tres modelos más comercializados por la compañía, Dacia ha renovado la gama del Sandero, Sandero Stepway, Jogger y Spring.

Fuera del podio se quedó el Bigster. Ahora bien, cabe precisar que este modelo del segmento C-SUV, el más demandado en Europa, se lanzó al mercado en 2025. Sólo en su primer año de comercialización en el mercado europeo se matricularon 67.573 unidades.

El Dacia Spring, el primer modelo eléctrico de la compañía, logró elevar el año pasado sus ventas un 53,1% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 35.034 matriculaciones.

Nuevo eléctrico en 2026

De cara al ejercicio en curso, Dacia contará con un nuevo modelo eléctrico que complementará al Spring. Se tratará de un vehículo del segmento A, el más pequeño de todos, con el fin de hacer que los eléctricos urbanos sean "accesibles para un público más amplio", según reconoce la compañía.

Asimismo, la multinacional rumana lanzará este año un modelo con motorizaciones térmicas e híbridas del segmento C.

El principal objetivo que se ha marcado la compañía para 2026 es el de ofrecer una versión híbrida o 100% eléctrica de cada modelo "para satisfacer la creciente demanda de movilidad sostenible y accesible".