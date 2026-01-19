Hyundai España prevé mantener sus ventas en 2026 tras lograr un récord de entregas y facturación en 2025

Hyundai España, la filial de la multinacional surcoreana, cerró el año pasado con un récord en ventas y en facturación. La compañía matriculó el año pasado un total de 68.568 unidades, lo que equivale a un alza del 5,7% en la comparativa interanual.

En términos de facturación, Hyundai España ingresó el año pasado un total de 1.382 millones de euros, lo que supone un récord para la compañía y un alza del 5,3% en comparación con 2024.

Asimismo, el 64% de las ventas realizadas por la compañía en España fueron financiadas, con un volumen financiado de 465 millones de euros.

Ahora bien, de cara al presente ejercicio, la filial española de la multinacional surcoreana estima que las ventas se mantendrán estables en las 68.000 unidades.

Una cifra que se explica dadas las previsiones que tiene la compañía para todo el mercado español, cuyas previsiones pasan por elevar las matriculaciones un 4%.

Así lo ha confirmado esta mañana Polo Satrústegui, presidente y director general de Hyundai España, en un encuentro con los medios. El directivo ha aseverado que 2026 "es un año en el que tampoco tenemos grandes novedades de modelos de volumen".

De hecho, para este año está prevista la llegada de los modelos eléctricos como el Staria EV, el Ioniq 6 N, el Ioniq 3, así como el nuevo Nexo, el modelo de hidrógeno de la compañía surcoreana.

El directivo también se ha quejado de las cuantías contempladas en el Plan España Auto+, de 400 millones de euros, dado que "es la mitad de lo que se consumió el año pasado en el plan Moves 3".

"Es un plan que tiene una serie de ventajas, pero las cuantías serán menores", ha apuntado Satrústegui, al tiempo que ha añadido que "es poco para cubrir un mercado de entre 120.000 y 130.000 eléctricos".

Alza de las empresas

Para lograr este récord en ventas, Hyundai España se centró a lo largo de 2025 en el canal de empresa. Concretamente, el 29% de las ventas realizadas por la compañía fue para el canal de empresa.

El canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, acaparó la mitad de las ventas de la compañía durante 2025, mientras que las alquiladoras acapararon el 21% de las matriculaciones.

La red de concesionarios de Hyundai finalizó el ejercicio 2025 con una rentabilidad media del 2%, en línea con los datos del año pasado.

Cabe apuntar que la rentabilidad media de los concesionarios españoles en 2024 se situó en el 1,4%, por lo que Hyundai volvió a batir al mercado.

Génesis llegará a mediados de año

Pero de cara al presente ejercicio, la compañía también tiene previsto la llegada de su marca Génesis, la firma premium del consorcio automovilístico surcoreano.

Satrústegui ha confirmado que el inicio de las operaciones se producirá a mediados de año con tres concesionarios ubicados en Madrid, Barcelona y Valencia, tal y como adelantó en una entrevista con este medio.

La oferta comercial de la compañía premium estará compuesta por tres modelos: dos SUV (GV 60 y GV70) y una berlina (G80).

En lo que a tecnología se refiere, Génesis apostará por las versiones eléctricas (BEV, por sus siglas en inglés) y las eléctricas de autonomía extendida (REEV). De hecho, el ejecutivo ha asegurado que esta última tecnología también se incorporará a la gama de Hyundai.

Tucson, el más vendido

En lo que a los modelos se refiere, el Tucson fue el modelo más demandado por la clientela patria. De este SUV se comercializaron un total de 21.974 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 1,7% en la comparativa interanual. De hecho, este modelo acaparó una de cada tres ventas que realizó Hyundai en España.

Ahora bien, se trata del último año de vida de este modelo, cuya renovación está prevista que llegue a los concesionarios españoles a comienzos de 2027.

Tras el Tucson se situó el Kona, con 17.824 unidades matriculadas, el i20, con 14.258 matriculaciones y el i10, con 11.788 vehículos.