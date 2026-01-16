Peugeot eleva su cuota en España en 2025 y prevé un crecimiento superior al mercado para 2026

Peugeot, la marca más antigua del mundo en el sector del automóvil, logró cerrar el año pasado con un incremento en las ventas del 12% en comparación con el ejercicio anterior. De esta manera, la enseña del león comercializó en el mercado patrio un total de 81.861 turismos y vehículos comerciales.

Una cifra que equivale a una cuota de mercado del 6,1% en comparación con el ejercicio anterior, cuando se situó en el 5,1%.

Con estos datos, Peugeot se situó como la cuarta enseña con más matriculaciones de turismos y vehículos comerciales del mercado patrio. Lo cierto es que para el presente ejercicio la compañía prevé crecer más que el mercado.

Dicho crecimiento en las ventas se explica por el alza en las matriculaciones de vehículos comerciales, así como por el incremento en las ventas del canal de empresa.

La compañía del grupo Stellantis logró posicionarse como la segunda marca con más ventas del mercado español en el canal de empresa, con una cuota de mercado del 8% y un total de 44.302 unidades matriculadas.

Pero Peugeot también consiguió situarse como la segunda enseña en el segmento de vehículos comerciales, con un total de 24.719 unidades comercializadas, lo que supuso un incremento del 17% en la comparativa interanual y una cuota de mercado del 13,2%.

En el terreno de los turismos, la multinacional francesa matriculó en España un total de 57.142 unidades, un 10,4% más en comparación con 2024.

Crecer más que el mercado

De cara al presente ejercicio, la compañía prevé crecer más que el mercado. Según explicó Ana Gema Ortega, directora general de Peugeot España a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia, "el mercado español crecerá alrededor del doble dígito y en Peugeot creemos que creceremos más que el mercado".

Las previsiones más optimistas publicadas hasta la fecha indican que el mercado español de turismos en 2026 se situará entre los 1,25 y 1,30 millones de unidades. Esto equivale a un alza de entre el 8,8% y el 13,1% en comparación con 2025.

No obstante, es importante tener en cuenta que estas estimaciones tienen en cuenta la puesta en marcha del Plan España Auto+ y del plan de renovación del parque automovilístico. Una medida que está recogida en la Ley de Movilidad Sostenible.

En el caso de que Peugeot sitúe su crecimiento en el 10%, esto equivaldría a comercializar este año alrededor de 90.000 turismos y vehículos comerciales en el mercado español.

Asimismo, la compañía explicó que su penetración de vehículos eléctricos sobre el total de ventas se situó "en línea con el mercado". Esto implica que la cuota de vehículos eléctricos comercializados en España por la marca del león el año pasado se situó en el 8,8%.

Para lograr estos objetivos, Peugeot seguirá apoyándose en la gama de vehículos comerciales, así como en la renovación de dos modelos clave en su oferta de turismos en el segmento C: los nuevos Peugeot 308 y 408.