Un taxista en Cataluña habla sobre su salario y el panorama actual de su trabajo: “Si tienes suerte, 10 euros la hora”

El debate sobre las condiciones laborales en el sector del taxi suele estar marcado por percepciones externas que no siempre reflejan la realidad diaria de quienes están al volante. En una entrevista en el canal de YouTube TalentMatch, un taxista en activo en Cataluña explicó cuánto puede llegar a ganar realmente, cuántas horas trabaja y cuáles son las principales dificultades de ejercer la profesión hoy en día.

“Si tienes suerte, 10 euros la hora”

Al ser preguntado por el salario aproximado de un taxista, el conductor fue claro. Según comentó, los ingresos dependen directamente de las horas que se trabajen, pero incluso así el margen es limitado. “Normalmente son, si tienes suerte, 10 euritos la hora”, señaló.

El taxista añadió que para alcanzar esa cifra es necesario dedicar muchas horas al trabajo. En su experiencia personal, explicó que ha llegado a trabajar jornadas muy largas en momentos puntuales. “Yo diría que 12”, respondió cuando se le preguntó por el máximo de horas que ha trabajado en un solo día, especialmente en fechas señaladas como Nochevieja.

Licencias y acceso a la profesión, una barrera difícil

Más allá del salario, el entrevistado abordó otro de los grandes temas del sector: el acceso a la profesión. Al hablar de la situación en Lleida, explicó que no se conceden nuevas licencias desde hace años. “Lleva bien cinco o seis años”, comentó, subrayando que el número de licencias está prácticamente cerrado.

Según explicó, la única forma de entrar en el sector es siendo propietario de una licencia o comprando una a otro titular, algo que no está al alcance de todos. En su caso, aclaró que no es propietario y que trabaja como chófer. “Ya me gustaría”, dijo al ser preguntado por la posibilidad de comprar una licencia, reconociendo que se trata de una barrera importante para quienes quieren empezar.

Poca faena y un sector muy limitado

El taxista también habló sobre las dificultades del día a día en su ciudad. Aunque el número de taxis es reducido, aseguró que la demanda no siempre acompaña. “Hay poca faena, la verdad”, afirmó, aunque matizó que, aun así, se va saliendo adelante como se puede.

Esta combinación de pocas licencias, jornadas largas y una demanda irregular dibuja un panorama laboral ajustado, en el que los ingresos dependen tanto del tiempo dedicado como de factores externos difíciles de controlar.

Un sueño lejos del volante

Al inicio de la entrevista, antes de hablar de su situación laboral actual, el conductor fue preguntado por el trabajo de sus sueños. Su respuesta sorprendió: le habría gustado ser piloto de aviación. Comentó que existen limitaciones médicas y de acceso dependiendo del tipo de aviación, como la militar, algo que terminó alejándolo de ese camino.

Hoy, su realidad es muy distinta. “Yo soy taxista”, resumió, dejando claro el contraste entre la vocación que imaginó en su juventud y la profesión que ejerce actualmente.