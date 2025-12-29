Sara, experta en automoción, sobre la 4x4 de Santana que marca el regreso de una marca histórica en España: “Es la joya de la corona”

Tras más de una década de inactividad, Santana volvió a la primera línea del sector del todoterreno con un proyecto que combinó memoria industrial y una nueva propuesta técnica. Para Sara, experta en automoción del canal de YouTube coches.net, el regreso de la histórica marca española se entendió a través de un modelo concreto, una pick up que simbolizó tanto la reapertura de la fábrica de Linares como la ambición de la nueva etapa.

El regreso de Santana impulsado por el Santana 400

El retorno de Santana se anunció oficialmente en 2025, catorce años después del cierre de la planta de Linares. Sara explicó que este renacimiento fue posible gracias a una alianza entre empresarios españoles y compañías chinas, una unión pensada para reactivar la fabricación de todoterrenos y recuperar la actividad industrial en Jaén.

El primer modelo de esta nueva etapa ha sido el Santana 400, una pick up desarrollada por Sensu Nissan en China y ensamblada en Linares. La experta detalló que se trató de un vehículo fiel a la filosofía histórica de la marca, centrada en la robustez y la funcionalidad, pero adaptada a los estándares actuales del mercado.

“Es la joya de la corona”, afirmó Sara al referirse a la versión híbrida enchufable del Santana 400, una pick up con homologación europea que combinó altas prestaciones, tecnología moderna y un planteamiento pensado para competir fuera de España.

Un 4x4 con potencia, autonomía y capacidades todoterreno

Sara explicó que el Santana 400 se ofrecerá con dos opciones mecánicas bien diferenciadas. Por un lado, una versión diésel con motor de 2.3 litros, 190 caballos de potencia y 500 Nm de par, orientada a quienes buscan una mecánica más simple y resistente. Por otro, una variante híbrida enchufable que alcanzó los 429 caballos y 800 Nm de par.

La experta destacó que esta versión híbrida combina un motor de gasolina de 1.5 litros con dos motores eléctricos, alimentados por una batería de 32 kWh. Según explicó, esta configuración permite alcanzar hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía total que superó los 1.000 kilómetros al combinar electricidad y gasolina.

En cuanto a sus capacidades fuera del asfalto, Sara subrayó que el Santana 400 mantiene un planteamiento claramente todoterreno. Cuenta con tracción 4x4, diferenciales delantero y central, bloqueo electrónico del diferencial trasero opcional, 24 centímetros de altura libre al suelo y una capacidad de vadeo de 80 centímetros, además de ángulos de ataque y salida propios de un vehículo pensado para el trabajo y la aventura.

Santana, una marca clave en la historia del todoterreno español

Para entender la relevancia de este regreso, Sara repasó los orígenes de Santana, fundada en 1956 en Linares como la empresa metalúrgica Santa Ana. Nació para fabricar maquinaria agrícola, pero dio un salto decisivo tras el acuerdo para producir Land Rover bajo licencia a finales de los años cincuenta.

La experta recordó que aquellos primeros Land Rover fabricados en España incorporaron un alto porcentaje de piezas locales, lo que impulsó el desarrollo de la industria de componentes y consolidó a Santana como un actor clave del sector. Con el tiempo, la compañía también desarrolló modelos propios y soluciones técnicas diseñadas en Jaén.

Durante décadas, los vehículos de Santana se convirtieron en herramientas esenciales para el ámbito agrícola, el ejército y los cuerpos de seguridad. Su fiabilidad y resistencia explicaron por qué la marca dejó una huella profunda en la historia industrial y rural de España, incluso después del cierre de la fábrica en 2011.

Los planes de futuro de la nueva Santana

La nueva etapa de Santana no se limitará a la producción del Santana 400. Sara explicó que la compañía trabaja en la creación de una amplia red comercial con el objetivo de alcanzar 42 concesionarios y cubrir más del 90% del territorio nacional.

Además del mercado español, la experta señaló que la marca ya sentó las bases para su expansión internacional en Europa, África y América Latina. Como demostración de su ambición, Santana confirmó su participación en el Rally Dakar de 2026 con un equipo propio y un prototipo desarrollado para la categoría T1 Plus, una apuesta destinada a reforzar su imagen como fabricante de auténticos 4x4.