Un experto en coches sobre el nuevo SUV de KGM que promete revolucionar el mercado: “Por precio y tamaño, es una buena opción”

El segmento de los SUV medios continúa concentrando buena parte de la oferta y la demanda en el mercado español, con modelos que apuestan por el equilibrio entre tamaño, equipamiento y precio. Dentro de este segmento, un vehículo ha comenzado a ganar terreno desde el lanzamiento de su primera versión, el KGM Torres, el cual, con la finalidad de consolidar su presencia, ha presentado una modalidad híbrida que promete, de acuerdo con el experto Mario Sánchez, revolucionar el mercado por su aspecto 4x4, su perfecto equilibrio entre precio y calidad y otras importantes ventajas.

Un modelo clave que amplía su gama con versiones electrificadas

A través de su canal Loading Cars, el especialista comentó que el Torres se lanzó inicialmente con un motor de gasolina de 163 CV, disponible con distintas configuraciones de transmisión y tracción. Ahora suma una versión híbrida autorrecargable de 204 CV con etiqueta Eco de la DGT, además de una variante eléctrica EVX de 207 CV y hasta 500 kilómetros de autonomía homologada.

Según explicó el analista, “este modelo es el más importante para esta marca”, que desde hace algo más de un año opera bajo la denominación KGM. En el caso del híbrido, el sistema combina un motor de gasolina 1.5 turbo con uno eléctrico, fruto de la colaboración con BYD, mientras que la versión eléctrica recurre a una batería de alrededor de 80 kWh.

Precio, equipamiento y planteamiento general

La versión híbrida se ofrece con dos niveles de acabado, Trend y Life, con equipamientos cerrados. El experto detalló que el precio oficial parte en torno a los 37.000 euros, aunque apuntó que “con descuentos y promociones se puede quedar en el entorno de los 28.300 euros”, siempre dependiendo de las condiciones comerciales.

En cuanto al equipamiento, señaló que incluso el acabado de acceso cuenta con una dotación amplia, mientras que el tope de gama añade elementos como tapicería de cuero o el portón trasero eléctrico. A nivel estético, describió al Torres como un SUV de líneas robustas y formas cuadradas, con una imagen que recuerda a un todoterreno clásico, aunque su planteamiento es el de un SUV convencional.

“Por precio y tamaño, es una buena opción de compra”

Tras completar la prueba dinámica, el experto resumió su valoración señalando que el KGM Torres “es una buena opción de compra por precio y tamaño”, especialmente en su versión híbrida. En ese sentido, destacó la suavidad del sistema híbrido y unos consumos reales cercanos a los 6,5 litros cada 100 kilómetros.

También apuntó que el conjunto ofrece “potencia suficiente para viajar con el coche cargado”, aunque dejó claro que su enfoque prioriza el confort frente a una conducción deportiva. En su análisis, la etiqueta Eco y la ausencia de necesidad de recarga externa aparecen como los principales argumentos de esta versión dentro de la gama.