Un taxista en España habla sin filtros sobre cuánto gana: “Si quieres ganar dinero tienes que echar horas”

El debate sobre la rentabilidad real del taxi en España suele estar lleno de cifras imprecisas y tópicos. Sin embargo, en una entrevista reciente, un taxista de Madrid habló con franqueza sobre su día a día, las dificultades del oficio y la realidad económica del sector, dejando claro que los ingresos dependen más del tiempo invertido que de fórmulas mágicas.

Las dificultades reales del trabajo como taxista

El taxista explicó, a través de una charla en el canal de YouTube Talent Match, que, más allá de la imagen que se suele tener del sector, el trabajo no presenta grandes complicaciones técnicas. Según comentó, el principal desgaste está en la carga horaria. “Quitando las horas, que hay que echar muchas horas si quieres hacer algo, no hay mucha más complicación”, declaró, subrayando que la exigencia no está tanto en la dificultad del trabajo como en la dedicación constante.

La noche, eso sí, fue uno de los puntos que señaló como más duros, especialmente en una ciudad como Madrid. Aun así, insistió en que el oficio es más estable de lo que muchos creen. “Un poco la noche es más complicada, pero en realidad no hay mucha complicación en este trabajo”, añadió, restando dramatismo a un aspecto que suele generar dudas entre quienes se plantean entrar en el sector.

Sobre si se trata del empleo ideal, fue honesto. Reconoció que no es el trabajo de sus sueños, aunque se mostró satisfecho con su situación actual. “De donde vengo a donde estoy ahora, estoy muy a gusto”, comentó, comparando su experiencia como taxista con empleos anteriores que describió como mucho más duros.

Formación, acceso al taxi y cómo se llega a vivir de ello

En cuanto a su trayectoria, el taxista explicó que su formación académica fue básica. Según relató, llegó hasta cuarto de la ESO y después comenzó a sacarse distintos permisos de conducción. “Me saqué el de autobús, el de camión y, por medio de un familiar, empecé de taxista”, explicó, destacando que su entrada en el sector fue progresiva.

Inicialmente trabajó como asalariado durante un par de años, una etapa que le sirvió para confirmar que se sentía cómodo en el oficio. “Empecé trabajando de trabajador asalariado y a los dos años vi que estaba a gusto”, señaló. Ese periodo fue clave antes de dar el salto definitivo.

El paso más importante llegó con la compra de su propia licencia, un proceso que describió como duro, pero necesario. Contó que fue su madre quien le avaló para poder adquirirla y que los primeros años no fueron fáciles. “Ha sido duro hasta que lo he pagado, pero después de unos años estoy muy a gusto”, concluyó.