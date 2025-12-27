JuanFran, experto en coches, habla sin filtros sobre la DGT y la baliza V16: “Es una chapuza de dimensiones siderales”

La obligatoriedad de la baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026 sigue generando confusión entre los conductores, especialmente por los mensajes contradictorios en torno al uso de los triángulos de emergencia. En este escenario, el experto en automoción JuanFran Calero, del canal Car Wow España, criticó con dureza la gestión de la DGT y afirmó que todo el proceso es “una chapuza de dimensiones siderales”.

La posible reculada con los triángulos y la contradicción normativa

Calero comentó que, según una información publicada por diversos medios, la DGT estaría valorando emitir una circular interna para que la Guardia Civil no multe a quienes sigan utilizando los triángulos de emergencia. Añadió que esta permisividad estaría condicionada a que el conductor coloque también la baliza V16 sobre el techo del vehículo.

El divulgador subrayó la contradicción que esto supondría, ya que la normativa establece que los triángulos dejan de ser el sistema obligatorio de señalización a partir de 2026. En ese sentido, planteó una pregunta clave: “Si la mismísima DGT está permitiendo que la gente siga poniendo los triángulos, ¿para qué sirve la baliza V16?”.

Según explicó, el argumento oficial para imponer la baliza era evitar que el conductor se expusiera al bajar a colocar los triángulos. Por eso, permitir ahora su uso supondría, a su juicio, “quebrar el corazón y el espíritu de la norma”.

“No he visto una chapuza más grande”: críticas al diseño técnico

Durante su intervención, Calero aseguró que había hablado con un ingeniero vinculado al desarrollo del vehículo conectado en España, quien le trasladó una valoración muy crítica del sistema. “No ha visto en su vida una chapuza más grande que el desarrollo del pliego de condiciones técnico de la baliza”, afirmó.

Entre los fallos señalados, destacó que el dispositivo no sigue protocolos de comunicación normalizados a nivel europeo, a pesar de que ya existe el sistema eCall obligatorio en los coches nuevos. “España se ha convertido en una isla”, sostuvo, al imponer un sistema propio que no se integra con estándares comunitarios.

También criticó que la baliza no esté vinculada a un vehículo, a un número de serie o a una identidad concreta, algo que, según recordó, sí ocurre con balizas marítimas o aeronáuticas.

Conectividad, alertas falsas y problemas de homologación

Calero puso en duda la fiabilidad de la conectividad de la baliza, al depender de redes móviles comerciales. Afirmó que es “rotundamente falso” que tenga cobertura en todo el territorio y advirtió de que “es casi imposible saber con precisión dónde hay cobertura o no”.

En ese contexto, alertó de que podrían generarse “miles, docenas de miles de alertas falsas” difíciles de controlar. También cuestionó el sistema de homologación, al recordar que los usuarios deben consultar la web de la DGT para saber si su baliza es válida.

Relató, además, el caso de un modelo que dejó de figurar en el listado oficial tras desaparecer el fabricante, dejando a los compradores con un dispositivo que había sido legal en el momento de la compra. “Imaginaos la chapuza”, resumió.