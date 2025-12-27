Un analista en coches sobre los modelos que se convirtieron en clásicos este 2025 y que se pueden conseguir desde 1.000 euros

El experto añadió que, con la normativa actual, estos coches disfrutan de reducciones en el impuesto de circulación, ITV más espaciada y mejores condiciones de seguro. Freepik

En 2025, una generación completa de coches alcanzó la barrera de los 30 años y, con ello, pasó oficialmente a considerarse clásica. Son modelos lanzados en 1995 que hoy pueden beneficiarse de ventajas fiscales, ITV más flexible y acceso limitado a zonas de bajas emisiones, además de un mercado de precios todavía relativamente accesible.

Por qué los coches de 1995 ya son clásicos

Máximo, experto del canal de YouTube Garaje Hermético, explicó que para que un modelo se considere clásico en España debe tener más de 30 años, mantenerse de serie y encontrarse en buen estado. Añadió que, con la normativa actual, estos coches disfrutan de reducciones en el impuesto de circulación, ITV más espaciada y mejores condiciones de seguro, además de conservar mejor su valor en el tiempo.

Según señaló, “entre 1.000 y 10.000 euros puedes tener un buen clásico”, incluso en formato descapotable, siempre que se busquen unidades cuidadas y bien mantenidas.

Modelos clásicos de 1995 que aún se pueden comprar baratos

Entre los coches que cumplieron 30 años en 2025, el analista destacó varios modelos especialmente interesantes por precio, fiabilidad o valor como clásico:

Audi A4 (primera generación) : Debutó en 1995 como sustituto del Audi 80 y marcó el inicio de la etapa moderna de la marca. Está disponible con motores gasolina y diésel TDI muy recomendables. Según indicó, se pueden encontrar unidades desde menos de 1.000 euros, aunque recomendó buscar ejemplares bien conservados.

Renault Mégane Coupé : Máximo recomendó especialmente el coupé con motor 2.0 de 16 válvulas y 150 CV, aunque también señaló versiones más sencillas. Los precios parten desde poco más de 1.000 euros en las variantes menos potentes.

Honda Civic (sexta generación) : Destacó su fiabilidad y robustez, afirmando que “no hay un Civic malo”. Las versiones de cuatro puertas, menos demandadas, pueden encontrarse desde unos 2.000 euros, con una amplia gama de motores gasolina.

Peugeot 406 : Diseñado por Pininfarina, es una berlina cómoda y agradable de conducir. Recomendó especialmente el gasolina 2.2 de 158 CV o el diésel HDI. En el mercado español se pueden encontrar unidades por menos de 2.000 euros.

Subaru Legacy Outback: Presentado en 1995, fue uno de los precursores del concepto crossover. Con tracción total y motor bóxer, se pueden encontrar versiones más modestas desde unos 3.000 euros.

Clásicos descapotables por precios razonables

El analista también destacó varios modelos abiertos que se han convertido en clásicos este año y que todavía mantienen precios contenidos: