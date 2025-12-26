Compactos, deportivos y familiares: así son las puntas de lanza de la gama eléctrica de Ford

En su nueva familia 100% sostenible con el medio ambiente, la compañía automovilística cuenta ya con el Puma Gen-E, el Explorer, el Capri y el Mustang Mach-E.

El mundo de la automoción sigue avanzando hacia las cero emisiones. Ford, una de las empresas más reconocidas del sector, no se queda atrás en la transición hacia una movilidad más sostenible, puesto que ya cuenta con cuatro grandes caballos de batalla pensados para distintos usuarios: desde las familias, hasta los que buscan algo más urbano o deportivo.

La apuesta de Ford por la electrificación de sus vehículos ya es una parte central de la marca, que cuenta con varios buques insignia: el Puma Gen-E, el Explorer, el Capri y el Mustang Mach-E. Toda esta gama eléctrica comparte tres pilares fundamentales, que se basan en las baterías de alto rendimiento, un diseño innovador y una apuesta firme por la carga rápida sin comprometer la durabilidad de la batería en el largo plazo.

El Ford Puma Gen-E es el modelo más accesible de esta gama y está pensado para los conductores que quieran moverse con agilidad y versatilidad en entornos urbanos. Este SUV tiene un maletero grande y destaca por su carga rápida y eficiencia energética, que otorga hasta 523km de autonomía urbana, aunque puede variar en función del clima o de la conducción que se haga.

Ford Puma Gen-E. Ford.

Cuenta con un diseño exterior elegante y llantas de aleación de hasta 19” con faros LED. Su equilibrio entre tamaño, eficiencia y espacio interior lo convierten en una gran opción para los que buscan un primer vehículo eléctrico para la ciudad.

El Ford Explorer destaca por su gran espacio y diseño, de hecho, este coche fue galardonado con el premio a mejor diseño de vehículo. Se orienta para aquellas personas que necesitan amplitud y comodidad en trayectos largos.

Ford Explorer eléctrico.

Este vehículo es una opción muy a tener en cuenta para las personas que necesitan espacio, como las familias, y una gran autonomía, ya que cuenta con hasta 789 kilómetros de autonomía y una carga rápida que dota al coche de 190 kilómetros de autonomía en sólo 10 minutos.

El regreso del mítico Capri

Con el Capri, Ford trae de nuevo un nombre histórico de la marca adaptado al mundo actual. Este nuevo SUV coupé eléctrico hace guiños a ese coche tan apreciado por los forofos del mundo del motor, con líneas modernas basadas en las originales que le dotan de un gran carácter.

El Ford Capri tiene una línea de techo tendida que le convierte en un SUV coupé.

Este coche está diseñado para los que buscan personalidad en un vehículo pero sin renunciar a las ventajas de un eléctrico: cero emisiones, conducción silenciosa y una gran capacidad para realizar desplazamientos diarios o viajes, gracias a sus hasta 796 kilómetros de autonomía.

El Ford Mustang Mach-E es la reinvención de un mito. Es la pieza que conecta el legado deportivo de la marca con su estrategia eléctrica. Aporta un diseño más dinámico y prestaciones pensadas para quienes buscan algo más que un transporte eficiente.

Ford Mustang Mach-E. José Luis Cano

Este coche combina estética y funcionalidad con una conducción eléctrica muy emocional. Cuenta con hasta 775 kilómetros de autonomía urbana y un gran interior, marcado por la última tecnología y sus espacios de almacenaje.

Facilidad de uso con Power Promise

Otra de las grandes ventajas de elegir Ford es su iniciativa Ford Power Promise, el compromiso de la marca para simplificar la transición a la movilidad eléctrica. A través de este programa, la compañía ofrece beneficios exclusivos como la tarifa Intelligent Octopus Go de Octopus Energy, que proporciona precios muy competitivos, la gestión sencilla desde su app y hasta 10.000 kilómetros de recarga gratuita al año.

Bajo el paraguas de Power Promise, Ford colabora con Emovili para la instalación de puntos de carga domésticos, garantizando la entrega del cargador en menos de 12 días. Además, la marca facilita el proceso al gestionar directamente la solicitud de las ayudas gubernamentales.

Para los trayectos largos, el planificador de viajes de Ford localiza los puntos de carga óptimos, priorizando las estaciones ultrarrápidas. En la actualidad, los usuarios cuentan con acceso a más de 22.000 puntos de recarga en España y 830.000 en Europa, además de disfrutar de descuentos especiales en las redes públicas de Zunder e Ionity.

Finalmente, Ford refuerza la confianza del cliente con un completo paquete de servicios de postventa diseñado para ofrecer total tranquilidad. Este incluye cinco años de mantenimiento gratuito y asistencia en carretera gratuita, junto con una garantía para la batería de 8 años o 160.000 km lo que antes suceda, asegurando así una experiencia de propiedad fiable y sin preocupaciones a largo plazo.

Ventajas de la gama eléctrica de Ford

Todos los modelos eléctricos de Ford ofrecen cero emisiones y facilitan la recarga tanto en casa como en la red pública. Además, al ser 100% sostenibles con el medio ambiente, estos coches pueden acceder sin restricciones a las Zonas de Bajas Emisiones que hay en España, puesto que cuentan con la etiqueta CERO de la DGT.

La carga tampoco es un problema para la gama eléctrica de Ford, debido a que sus vehículos cuentan con aplicaciones que localizan cargadores, muestran su disponibilidad o ayudan a planificar rutas eficientes.

Los distintos estilos de vida que los ciudadanos llevan en su día a día han sido el foco principal de Ford para lanzar su gama eléctrica, debido a que, con sus coches, la compañía ofrece las herramientas de transporte necesarias para los que buscan vehículos para ciudad, viajes, o para lucir su espíritu deportivo.

La reducción de costes de mantenimiento es algo a tener en cuenta en este tipo de vehículos, debido a que al tener menos piezas móviles que los coches convencionales los costes son menores.

La vida útil de la batería es otro aspecto que preocupa a muchos usuarios, sin embargo, Ford se compromete con ellos gracias a sus 8 años de garantía o 160.000 kilómetros -lo que antes suceda-, que cubren la pérdida de capacidad de la batería. Además, Ford también cubre las revisiones periódicas de sus coches (frenos, sistemas eléctricos…) durante los primeros 5 años.