Un camionero, lo tiene claro: “Conducir es mejor que trabajar en una fábrica, mi mujer llega a casa y necesita dormir"

Marc nunca pensó que acabaría dedicándose al transporte por carretera, pero hoy defiende su elección sin matices. En una charla con el canal de YouTube Rutas de Éxito, este camionero repasa cómo un giro forzado por la necesidad terminó convirtiéndose en la mejor decisión laboral de su vida, tanto en lo económico como en lo personal.

Las ventajas de ser camionero: ingresos estables y proyectos cumplidos

Con una jornada habitual de unas nueve horas, Marc asegura que hoy disfruta de una situación económica sólida. A sus 32 años, percibe alrededor de 2.300 euros al mes y, cuando surgen oportunidades, suma algún viaje adicional para aumentar el ahorro.

Esa constancia le permitió dar un paso que muchos de sus amigos aún no han logrado: comprar su propia vivienda. “Mis amigos de mi edad siguen viviendo con sus padres”, comenta.

La comparación inevitable con la fábrica

El contraste con otros trabajos es uno de los puntos que más destaca. Marc compara su día a día con el de su esposa, empleada en una fábrica, y subraya que la experiencia es muy distinta.

Aunque él pasa muchas horas al volante, siente que el desgaste es menor. “Vas conduciendo, vas con tu música, vas en tu camión… 12 horas en un camión no se igualan a 8 horas en una fábrica”, explica, poniendo el foco en la diferencia física y mental entre ambos empleos.

Para este camionero, la clave está en cómo se termina la jornada. Mientras su mujer llega a casa exhausta, él siente que aún tiene margen para disfrutar del tiempo en familia. “Yo llego a casa y me voy con el niño o con la niña a comprar, y mi mujer llega a casa y necesita dormir”, cuenta.