Un mecánico da los 3 pasos clave que hay que seguir si le echas gasolina a un coche diésel por error

Cambiar de coche en vacaciones o en un alquiler de última hora puede jugar malas pasadas. A veces te entregan un modelo distinto al esperado y, entre prisas y costumbre, llega el fallo: gasolina en un depósito diésel. Eso fue exactamente lo que relató un usuario en Reddit, que se dio cuenta demasiado tarde tras llenar casi por completo un coche diésel con gasolina. A partir de su historia, varios mecánicos coincidieron en una serie de pasos esenciales para evitar una avería grave.

El error más peligroso es arrancar el coche

El primer consejo es también el más importante: no poner el motor en marcha bajo ningún concepto. La gasolina no lubrica como el diésel y puede provocar daños muy serios en la bomba de combustible y en el sistema de inyección. Incluso unos segundos de funcionamiento bastan para multiplicar el coste de la reparación.

Los mecánicos insisten en que, aunque el coche parezca funcionar con normalidad al principio, el daño interno puede ser inmediato y silencioso.

Asistencia en carretera, sin excepciones

El segundo paso pasa por asumir que el coche no puede moverse por sus propios medios. La única opción segura es llamar a una grúa y solicitar el remolque hasta un taller. No hay atajos ni soluciones provisionales que merezcan la pena.

Aquí hay un detalle clave que muchos pasan por alto: el vehículo no debe arrancarse ni siquiera para subirlo a la plataforma.

Desconectar la batería como medida extra

El tercer paso recomendado es desconectar la batería. Puede parecer exagerado, pero tiene sentido: en muchos modelos, al dar contacto la bomba de combustible ya empieza a funcionar, incluso sin arrancar el motor.

Cortar la alimentación eléctrica reduce el riesgo de que la gasolina circule por el sistema y cause más daños de los necesarios.

Un despiste común con consecuencias serias

Este tipo de errores suelen producirse en coches de alquiler, donde no existe la rutina diaria con el vehículo. El consejo de los profesionales es claro: ante la duda, parar, no arrancar y pedir ayuda.