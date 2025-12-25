Un mecánico lo tiene claro sobre este coche de segunda mano: “Es mejor que un Lexus y cuesta mucho más barato”

Quien busca un coche de segunda mano con aspiraciones de lujo suele mirar directamente a marcas premium, pero no siempre es la opción más inteligente. El mecánico y divulgador Scotty Kilmer ha puesto el foco en un modelo que pasa desapercibido para muchos y que, a su juicio, es una compra redonda: el Toyota Avalon de 2008, un sedán amplio y cómodo que esconde más de lo que aparenta.

Un Toyota que juega en la liga de Lexus

Durante uno de sus análisis, Kilmer explicó que este Avalon comparte más ADN con Lexus del que muchos imaginan. Bajo el capó monta el mismo motor V6 de 3.5 litros que utilizan modelos como el Lexus ES 350, así como otros Toyota de la época como el Camry o el Highlander.

Se trata de un bloque atmosférico, con cadena de distribución y construcción robusta, pensado para durar muchos años sin complicaciones.

“El Avalon tiene todo lo que hacía grande a Lexus antes de los motores turbo y los sistemas complicados”, señaló el mecánico, destacando una filosofía mecánica sencilla y probada que hoy resulta cada vez más difícil de encontrar.

Mantenimiento sencillo y piezas mucho más baratas

Uno de los grandes argumentos a favor de este Toyota es el coste de mantenimiento. Al compartir componentes con otros modelos muy extendidos de la marca, las reparaciones resultan mucho más económicas que en un Lexus equivalente. Kilmer fue muy gráfico al comparar precios: “Un interruptor de ventanilla en un Lexus puede costar 450 dólares. En este Toyota, el mismo componente cuesta menos de 50”.

Esta diferencia se nota especialmente con el paso de los años, cuando pequeñas averías o desgastes empiezan a aparecer. En lugar de facturas elevadas, el Avalon permite mantener el coche en buen estado sin que el bolsillo sufra.

Comodidad, consumo razonable y fiabilidad a largo plazo

Más allá del motor, el Avalon destaca por su interior bien resuelto, con materiales de calidad, asientos de cuero y un sistema de climatización que, incluso con los años, sigue funcionando de forma eficaz.

En carretera, su consumo se mantiene en cifras contenidas para un V6, moviéndose entre los 8 y 9 litros cada 100 kilómetros.

“Un Avalon como este podría durar más que tus nietos si lo cuidas bien. No necesita milagros, solo gasolina y mantenimiento básico”, concluyó el mecánico.